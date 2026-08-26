Kyle Singler, ex giocatore ACB, si sente minacciato e prigioniero dopo nuovi video su salute mentale

Kyle Singler, ex giocatore della Liga Endesa e ex professionista della NBA, ha nuovamente sollevato preoccupazioni per la sua salute mentale dopo aver pubblicato video in cui afferma che la sua vita corre pericolo e attacca il suo ex allenatore Mike Krzyzewski. L’ex giocatore, che ha 38 anni, si sente “prigioniero” in casa e ha riferito che le sue conti bancari sono congelati e che la luce è stata interrotta nel suo domicilio. Queste dichiarazioni, che risalgono al 2026, segnano un ulteriore episodio di preoccupazione per il suo stato psichico.

Salute mentale e relazioni passate

Il video pubblicato da Singler mostra un uomo con aspetto disordinato che parla in modo incoerente, accusando il suo ex allenatore di averlo “abbandonato” e di avergli “tendido una trappa”. Queste parole, che risalgono a un periodo in cui era ancora attivo in NBA, sono state accompagnate da dichiarazioni di preoccupazione da parte di giocatori come Kevin Love, Isaiah Thomas e Andre Drummond, che hanno offerto loro supporto pubblicamente. L’ex giocatore, noto per aver vinto il titolo universitario con Duke nel 2010, ha espresso sentimenti di abbandono e di isolamento.

Non è la prima volta che Singler solleva preoccupazioni per la sua salute mentale. Nel 2024 aveva già pubblicato un video in cui parlava di essere stato maltrattato e temeva per la sua vita. Questi episodi, sebbene non siano confermati da fonti ufficiali, segnalano un contesto di instabilità emotiva e un bisogno di supporto esterno.

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Carriera e ritorno in Spagna

Singler ha iniziato la sua carriera professionale in Spagna, giocando per il Lucentum Alicante e successivamente per il Real Madrid. Dopo sei stagioni negli Stati Uniti, ha fatto ritorno in Spagna per unirsi al Obradoiro e disputare due partite con La Laguna Tenerife nel 2019. La sua esperienza in NBA lo ha portato a giocare per i Pistons e i Thunder, ma il suo ritorno in patria ha segnato un momento di riflessione e di riconnessione con il passato.

La sua carriera è stata segnata da un passato di successi e di relazioni complesse. L’ex giocatore ha espresso sentimenti di “prima stagione” nel ritorno in Spagna, come se fosse un inizio nuovo. Tuttavia, le sue ultime dichiarazioni suggeriscono un distacco emotivo e un senso di isolamento. Nonostante il sostegno ricevuto da parte di giocatori e sindacati, la situazione di Singler rimane complessa e richiede attenzione continua. La sua salute mentale, come ha detto lui stesso, è un tema che richiede attenzione e comprensione. La storia di Kyle Singler rappresenta un caso di come le esperienze sportive possano influenzare profondamente la vita personale. La sua carriera, tra passato e presente, rimane un esempio di come la salute mentale possa diventare un tema di interesse e preoccupazione, non solo per la sua vita professionale ma anche per il suo stato personale.