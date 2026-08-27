Kane, Haaland e Mbappé: un trio da sogno per la Champions Fantasy

Tre giocatori di alto valore in un team Fantasy per la Champions

Il sorteggio della fase di gruppi della Champions League e l’avvio della liga ufficiale Top Champions hanno aperto un nuovo capitolo nella stagione del fantacalcio. Per la prima volta, i giocatori possono tentare di costruire un team Fantasy che unisca Harry Kane, Erling Haaland e Kylian Mbappé, tre dei migliori attaccanti al mondo. Il trio, che vale complessivamente 233 milioni di euro, ha totalizzato 362 punti nella scorsa stagione, rendendolo un obiettivo ambizioso ma raggiungibile per chi gioca su Movistar Fantasy MARCA.

Un sogno accessibile nel mondo del fantacalcio

Il Movistar Fantasy MARCA ha reso possibile il sogno di unire i tre top scorer in un unico team, pur senza dover spendere cifre astronomiche. Con un budget iniziale di 200 milioni, i giocatori possono scegliere tra diverse opzioni per costruire un’equipaggio competitivo. L’obiettivo è raggiungibile, anche se richiede una gestione attenta e una scelta strategica. La sfida è particolarmente accattivante, poiché i tre giocatori sono considerati aspiranti alla Bota di Oro e al Balón de Oro, e sono pronti a sfidare qualsiasi avversario sul campo. Con l’avvio della Champions League e la disponibilità di nuove competizioni come il Mondiale e la Premier League, il Movistar Fantasy MARCA ha ampliato le possibilità per i giocatori. Oltre alla liga ufficiale, è possibile partecipare a lighe private con amici o a quelle pubbliche, dove i rivali sono anonimi. La scorsa settimana è stato reso disponibile il servizio per creare lighe private, un’opzione che ha suscitato molto interesse tra i giocatori.

Le opportunità per i giocatori nel fantacalcio

Per partecipare, basta registrarsi con un indirizzo email e cliccare sul pulsante “Añadir liga”. La liga ufficiale offre premi significativi, mentre le lighe private e pubbliche offrono un’esperienza diversa e più dinamica. Il Movistar Fantasy MARCA ha anche reso disponibile l’app per smartphone, permettendo ai giocatori di gestire il loro team in modo più flessibile. Il trio di Kane, Haaland e Mbappé rappresenta un’alternativa al team Fantasy più costoso, che vale 720 milioni di euro. Nonostante la cifra elevata, il trio offre un’alternativa accessibile e altamente competitiva. La sfida è un’esperienza unica, che permette ai giocatori di vivere il fantacalcio in modo diverso e coinvolgente.

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Il trio di Kane, Haaland e Mbappé è un simbolo del potere del fantacalcio. La sfida di unire i tre top scorer è un’esperienza unica, che mette alla prova la strategia e la capacità di prevedere le prestazioni dei giocatori. Il Movistar Fantasy MARCA ha reso possibile un sogno che, pur impossibile nella realtà, diventa realtà nel mondo virtuale del fantacalcio.

Il trio di Kane, Haaland e Mbappé vale 233 milioni di euro.

La liga ufficiale Top Champions è disponibile per giocare con amici o in modo anonimo.

Il Movistar Fantasy MARCA offre un’esperienza di fantacalcio completa e accessibile.

Il fantacalcio si prepara a un nuovo ciclo di sfide e opportunità. Il trio di Kane, Haaland e Mbappé rappresenta un simbolo del potere del fantacalcio, dove i numeri e le prestazioni si traducono in punti e vittorie. La sfida di unire i tre top scorer è un’esperienza unica, che mette alla prova la strategia e la capacità di prevedere le prestazioni dei giocatori.