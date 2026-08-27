La passione dell’Atletico ha una memoria più lunga di quattro gol

Un gruppo di tifosi dell’Atletico di Madrid discute la situazione di Julián Álvarez durante un programma radiofonico

L’Atletico di Madrid ha espresso una posizione chiara riguardo al futuro di Julián Álvarez, attaccante in possesso di un contratto fino al 2030. Il club ha rifiutato di cedere il giocatore al Barça e ha aperto le porte a un acquirente disposto a pagare 150 milioni di euro. La situazione ha suscitato dibattiti e tensioni, con la passione del club che, come ha sottolineato un commentatore, ha una memoria più lunga di quattro gol. L’Atletico ha chiarito fin dall’inizio che non intende vendere il calciatore a Madrid o a Barcellona, e ha espresso una posizione inflessibile.

La posizione dell’Atletico di Madrid

L’Atletico di Madrid ha chiarito fin dall’inizio la sua posizione riguardo a Julián Álvarez. Secondo quanto emerso durante un dibattito su Radio MARCA, il club non intende cedere il giocatore al Barça e ha espresso una posizione chiara: “Non lo venderemo al Barça, questo è chiaro”. L’Atletico ha aperto le porte a un acquirente disposto a pagare 150 milioni di euro, ma ha escluso la possibilità di un trasferimento a Madrid o a Barcellona. La decisione è stata vista come una mossa strategica per proteggere il valore del giocatore e il futuro del club.

La gestione di Julián Álvarez è stata anche oggetto di critiche. Amalio Moratalla, presidente del club, ha sottolineato che le dichiarazioni del giocatore su “sueños” sono state “muy feas”, e ha sottolineato come il calciatore abbia seguito una “hoja de ruta errónea”. L’Atletico, però, ha mantenuto una posizione ferma, rifiutando qualsiasi forma di pressione esterna. La situazione è rimasta aperta fino al termine del mercato, con l’Atletico che ha chiarito che il giocatore resterà nel club se non troverà un acquirente.

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Le reazioni dei protagonisti

Le reazioni dei protagonisti del dibattito hanno sottolineato l’importanza della situazione. Pedro Riesco ha definito la situazione “una ultima volta di tuerca” in una situazione già complessa, sottolineando l’inflessibilità dell’Atletico. Amalio Moratalla ha ricordato che l’Atletico ha avviato un processo legale per la mancanza di rispetto da parte del Barça. Nacho Labarga, invece, ha sostenuto che le pratiche del mercato sono comuni e che non è raro parlare con un calciatore in contratto, citando come esempio la conversazione di Mourinho con Rodri.

La situazione ha suscitato un dibattito ampio e acceso, con opinioni divergenti su come gestire la situazione. Tuttavia, l’Atletico di Madrid ha mantenuto una posizione ferma, e la sua decisione è stata vista come una mossa strategica per proteggere il valore del giocatore e il futuro del club. La passione del club, come ha sottolineato un commentatore, ha una memoria più lunga di quattro gol, un’espressione che ha trovato ampio consenso tra i tifosi. L’Atletico ha chiarito che non intende vendere Julián al Barça. Il club ha aperto le porte a un acquirente disposto a pagare 150 milioni di euro, ma ha escluso la possibilità di un trasferimento a Madrid o a Barcellona. La gestione di Julián è stata criticata per le sue dichiarazioni su “sueños”. Amalio Moratalla ha sottolineato che il calciatore ha seguito una “hoja de ruta errónea”, ma l’Atletico ha mantenuto una posizione ferma.