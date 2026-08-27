Gabriele Guidi Rontani vince la finale dei Giochi del Mediterraneo nei pesi medi

Atleta italiano in azione durante una gara di boxe ai Giochi del Mediterraneo

Il 22enne toscano Gabriele Guidi Rontani ha vinto la finale dei Giochi del Mediterraneo nei pesi medi, conquistando l’oro con una vittoria per split decision contro l’iberico Frank Martinez Bernad. La gara, disputata al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, ha visto la vittoria del campione italiano garantita grazie al parziale di tre giudici su cinque che hanno assegnato il punteggio di 29-27 a favore del toscano. La decisione ha reso la vittoria certa anche nonostante il punteggio finale di 28-28 assegnato dai due giudici rimanenti. Guidi Rontani, nativo di Bagno a Ripoli classe 2004, ha dato spettacolo nella fase centrale del combattimento, dominando la seconda ripresa con un punteggio di 5-0. La vittoria è stata ribaltata anche grazie al punto di penalità comminato a Martinez Bernad per un warning. A quel punto, il padrone di casa ha gestito l’ultimo round in maniera intelligente, non prendendo troppi rischi ma portando comunque dei colpi puliti che si sono rivelati sufficienti per aggiudicarsi l’incontro.

Un successo per la boxe italiana

La vittoria di Guidi Rontani rappresenta il terzo oro di giornata per la boxe italiana, dopo i successi di Irma Testa nei -57 kg e Melissa Gemini nei -65 kg. La gara ha visto la squadra italiana in forma straordinaria, con un totale di tre medaglie d’oro in una sola giornata. Il campione toscano ha battuto nei giorni scorsi il montenegrino Roganovic ed il marocchino Nadir, dimostrando una preparazione e una concentrazione di alto livello.

La vittoria di Guidi Rontani è frutto di una gestione intelligente della gara e di una tecnica impeccabile.

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Il risultato di Guidi Rontani non solo conferma la sua capacità di competere a livello internazionale, ma anche la forza della boxe italiana ai Giochi del Mediterraneo 2026. La vittoria è stata ottenuta grazie a una combinazione di tecnica, resistenza e capacità di gestire la gara in modo strategico. Il campione toscano ha dimostrato di essere in grado di rimediare a un primo round equilibrato, grazie a una prestazione di qualità nella seconda parte del combattimento.

Un futuro promettente

Con questa vittoria, Gabriele Guidi Rontani si conferma come uno dei migliori atleti italiani nei pesi medi. La sua prestazione ai Giochi del Mediterraneo 2026 potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso obiettivi più ambiziosi, come l’oro olimpico. La sua capacità di rimontare e di gestire le gare con intelligenza lo colloca tra i migliori atleti del panorama internazionale.

La vittoria di oggi è un ulteriore segnale di una stagione in crescita per il campione toscano.

La vittoria di Guidi Rontani ha visto la sua capacità di rimediare a un primo round equilibrato, grazie a una prestazione di qualità nella seconda parte del combattimento. La sua vittoria è un ulteriore segno del potenziale italiano nella boxe, con un record di prestazioni eccezionali che si aggiungono a un successo di giornata per la squadra azzurra.