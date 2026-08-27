AFE celebra le stelle del calcio spagnolo con la V edizione dei Premi

Futbolistas españoles en una gala de premios en Madrid, celebrando sus logros y trayectorias

La V edizione dei Premi AFE si prepara a celebrare le migliori performance e le carriere più significative del calcio spagnolo. La cerimonia, che si terrà il 1 settembre 2026 alle 18:00 al Florida Park di Madrid, riconoscerà i migliori giocatori e giocatrici delle diverse categorie, nonché le loro dedizione e talento. L’evento, organizzato dall’Asociación de Futbolistas Españoles, è un momento importante per valorizzare il lavoro di chi si dedica al calcio in ogni sua forma, dal professionismo alla formazione giovanile.

Un evento per riconoscere il talento e il sacrificio

La V edizione dei Premi AFE si distingue per l’attenzione al talento e al sacrificio di chi gioca a ogni livello. I premi saranno assegnati attraverso una votazione tra i giocatori stessi, un processo che garantisce un riconoscimento diretto e meritocratico. Tra i riconoscimenti principali, ci saranno i migliori giocatori di Primera División, Segunda División e le diverse categorie della Federación, con numeri significativi: 2 per la Primera Federación, 5 per la Segunda Federación e 18 per la Tercera Federación. Per le giocatrici, saranno premiate le migliori di Liga F, Primera Federación FUTFEM e le categorie della Segunda Federación FUTFEM, con 3 nomi in totale.

La cerimonia sarà presentata da Lourdes García Campos e Edu García, e sarà trasmessa in diretta su Marca TV, permettendo a un pubblico più ampio di partecipare alla celebrazione del calcio spagnolo. La scelta dei vincitori è affidata ai giocatori stessi, un processo che valorizza l’esperienza e la competenza del mondo del calcio. L’evento si inserisce nel contesto di un impegno costante dell’AFE per dare visibilità al colectivo di futbolistas, riconoscendo il loro lavoro e il loro impegno.

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Riconoscimenti speciali per carriere e impegno

Durante la cerimonia, saranno anche consegnati tre premi speciali: il Premio Trayectoria Deportiva, il Premio Manuel Esteo e il Premio Fundación AFE. Questi riconoscimenti sono dedicati a carriere eccezionali e a impegno costante nel calcio. La V edizione dei Premi AFE rappresenta un’occasione per riconoscere non solo i risultati, ma anche il lavoro dietro le quinte. L’Asociación de Futbolistas Españoles, attraverso questa iniziativa, conferma il suo impegno a dare visibilità al mondo del calcio, valorizzando il talento e il sacrificio di chi lo pratica. I nomi dei vincitori saranno annunciati man mano che si avvicina la data della cerimonia, creando un’atmosfera di attesa e interesse per l’evento che si preannuncia come uno dei momenti più importanti del calcio spagnolo. La V edizione dei Premi AFE non solo celebra le stelle del calcio, ma anche le loro passioni, le loro dedizioni e i loro successi, rafforzando il legame tra il mondo del calcio e la sua comunità.

La cerimonia si terrà il 1 settembre 2026 al Florida Park di Madrid.

I premi saranno assegnati attraverso una votazione tra i giocatori.

La trasmissione in diretta è su Marca TV.