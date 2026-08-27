Mourinho allunga il record al Bernabéu con 44 partite senza sconfitte

Mourinho e il Real Madrid in campo al Bernabéu, il record di 44 partite senza sconfitte si allunga

Un record che si allunga

José Mourinho ha portato a casa un’altra vittoria al Santiago Bernabéu, estendendo il record di 44 partite consecutive senza sconfitte. Un risultato che conferma la sua capacità di costruire una squadra competitiva e di mantenere un livello di prestazioni costante. Il portoghese, che torna al Bernabéu dopo un lungo periodo di assenza, ha dimostrato ancora una volta come il suo ADN vincente possa influenzare positivamente la prestazione del Real Madrid.

Il record non è solo un numero, ma un obiettivo concreto.

Mourinho non si accontenta dei risultati, ma vuole che il Bernabéu diventi un vero e proprio simbolo di dominio. La sua filosofia si basa su un’idea chiara: il campo di casa deve essere un luogo in cui il club non solo vince, ma impone le sue condizioni. Questo atteggiamento si riflette anche nella gestione del gioco, con un’attenzione particolare alla difesa e alla capacità di mantenere il controllo del possesso palla.

Un’idea chiara e una mentalità vincente

La vittoria contro la Real Sociedad ha messo in luce alcuni aspetti positivi del Real Madrid, ma anche alcuni momenti di incertezza. La squadra, sebbene abbia dimostrato una buona capacità di attacco, ha mostrato una certa irregolarità nella prima parte del match. Mourinho, però, non si è lasciato scoraggiare. La squadra deve migliorare la continuità e il controllo del gioco.

Il tecnico ha sottolineato che il Real Madrid può offrire di più, soprattutto in termini di fluidità e coerenza. La sua visione è chiara: il Bernabéu deve essere un punto di riferimento per il progetto del club. La squadra, però, deve continuare a crescere e a consolidare i buoni risultati in modo costante.

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Un cammino che richiede costanza

La stagione è appena iniziata, ma già si profilano sfide importanti. La competizione in LaLiga è molto equilibrata, e ogni punto può fare la differenza. Mourinho sa che il Real Madrid deve rimanere concentrato e non concedere vantaggi al resto della classifica. La squadra deve evitare gli errori e sfruttare al massimo le opportunità.

Il Real Madrid ha dimostrato di poter generare numerose situazioni di pericolo, ma deve migliorare la capacità di concretizzare le occasioni. La squadra, però, ha già mostrato una buona capacità di reazione, soprattutto nella seconda parte del match. Mourinho, con la sua esperienza, sa come gestire queste situazioni e come trasformarle in vantaggi.

Un progetto che si costruisce giorno dopo giorno

La vittoria al Bernabéu non è solo un risultato, ma un passo avanti nel percorso di crescita del Real Madrid. Mourinho, con la sua leadership, ha saputo guidare la squadra in modo coerente e concreto. Il suo obiettivo è chiaro: costruire una squadra che possa competere a livello internazionale e mantenere la leadership in casa. Il Real Madrid deve continuare a migliorare e a credere in se stesso.

La stagione è appena iniziata, ma i segnali sono positivi. Mourinho, con la sua filosofia, ha saputo trasmettere una mentalità vincente e una visione chiara. Il Real Madrid, con la sua squadra, ha dimostrato di poter competere e di poter vincere. Il progetto si costruisce giorno dopo giorno, e il Bernabéu è il luogo in cui questa crescita deve continuare.