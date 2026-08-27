Franco Colapinto si conferma in Alpine per 2027

Franco Colapinto e Alpine annunciano la sua permanenza per la stagione 2027

Alpine F1 ha annunciato che Franco Colapinto resterà con la squadra per la stagione 2027, confermando la sua permanenza nel team che dirige Flavio Briatore. L’annuncio arriva dopo che l’equipaggio, composto da Colapinto, Pierre Gasly, Briatore e il nuovo patrocinatore Gucci, ha rafforzato la sua formazione per il prossimo anno. La decisione segue un periodo di lavoro intenso e una crescita significativa del pilota argentino, che ha dimostrato di appartenere veramente alla Formula 1.

Colapinto si sente a casa e si concentra sul lavoro in pista

“Me siento muy feliz y completamente asentado aquí”, ha dichiarato Colapinto, sottolineando la sua soddisfazione per la decisione di proseguire con Alpine. Il pilota ha espresso la sua gratitudine verso l’equipaggio, Flavio Briatore e Steve Nielsen, che hanno riposto la loro fiducia in lui. “Todavía tenemos muchos objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor”, ha aggiunto, mostrando la sua determinazione a migliorare ulteriormente la performance della squadra.

Un progresso significativo e un futuro di competizione

Colapinto ha riconosciuto il progresso fatto nel corso dell’anno, soprattutto in termini di rendimento e sicurezza nel pilotaggio. “Sus resultados en Miami y Montreal, especialmente, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, ha sottolineato Briatore, che ha espresso la sua fiducia nel talento del pilota. L’obiettivo a lungo termine del team è chiaro: competere e vincere. “Nuestros objetivos a largo plazo son evidentes: competir y ganar”, ha affermato Colapinto, mostrando la sua volontà di contribuire al successo della squadra. La decisione di rinnovare la collaborazione con Colapinto rappresenta un passo importante per Alpine, che mira a stabilizzare la sua formazione e a costruire un’auto competitiva per il 2027. Il team ha sottolineato l’importanza di dare continuità e stabilità, concentrandosi soprattutto sulla progettazione di un’auto veloce. “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027”, ha detto Briatore, che ha espresso la sua soddisfazione per la scelta fatta. Colapinto ha dimostrato di appartenere veramente alla Formula 1. I suoi risultati in Miami e Montreal hanno confermato la sua crescita e maturità. La squadra punta a competere e vincere nel 2027. L’obiettivo a lungo termine è chiaro e la fiducia nel pilota argentino è totale.

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Colapinto resterà in Alpine per la stagione 2027

Il team ha riconosciuto il progresso del pilota argentino

Obiettivo a lungo termine: competere e vincere

La decisione di Colapinto di rimanere con Alpine si inserisce in un contesto di crescita e di consolidamento della squadra. Il pilota, che inizialmente era visto come uno dei meno competitivi, ha dimostrato di migliorare in modo significativo, contribuendo al successo del team. La sua permanenza rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di far parte della parte davanti della Formula 1.