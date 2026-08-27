Bryan Zaragoza diventa giocatore dell’Espanyol

Espanyol annuncia l’arrivo di Bryan Zaragoza, un attaccante in cerca di stabilità

Bryan Zaragoza è diventato ufficialmente un giocatore dell’Espanyol dopo la superazione della visita medica presso la clinica Corachán. L’attaccante, noto per la sua capacità di spostarsi su entrambi i lati del campo, ha trovato finalmente un club in cui poter giocare con continuità. Dopo un percorso di diversi anni tra LaLiga e esperienze in Germania e Italia, Zaragoza ha scelto di firmare con il club blanquiazul, che lo ha visto come una soluzione chiave per migliorare la sua squadra.

Un acquisto strategico per l’Espanyol

Manolo González, presidente del club, ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Zaragoza, considerato una pezzetta mancante nella squadra. L’attaccante, con la sua capacità di spostarsi e creare occasioni, potrebbe rappresentare un’arma decisiva per il futuro del club. L’Espanyol, che ha cercato da tempo un esterno con questa caratteristica, ha trovato in Zaragoza un giocatore in grado di dare stabilità e dinamicità al reparto offensivo. Il giocatore, che ha giocato in diverse squadre in Spagna e in Europa, ha espresso la sua soddisfazione per il trasferimento. “Sono contento di essere arrivato all’Espanyol, un club che mi ha sempre dato fiducia”, ha detto Zaragoza. L’obiettivo per lui è trovare la stabilità che gli è mancata negli ultimi anni e dimostrare il suo valore in una squadra che lo sostiene.

Un accordo con il Bayern

Zaragoza arriva in prestito dal Bayern Monaco, con l’opzione di acquisto per 8 milioni di euro a fine stagione. L’accordo tra i due club è stato positivo, con il Bayern che si assume parte della sua ficha. Questo tipo di accordo permette all’Espanyol di ridurre i costi iniziali, ma anche di garantire un futuro concreto per il giocatore. La squadra tedesca, inoltre, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione con il club spagnolo. L’Espanyol, con Monchi come direttore sportivo, ha visto in Zaragoza un’opportunità per rafforzare la sua squadra. L’arrivo dell’attaccante rappresenta la prima grande operazione del mercato estivo per il club, che punta a migliorare la sua posizione in Liga. La squadra, con un mix di esperienza e giovinezza, cerca di consolidare la sua posizione in modo competitivo.

Pubblicità

Con l’arrivo di Bryan Zaragoza, l’Espanyol si prepara a un nuovo ciclo. L’attaccante, con la sua versatilità e la sua capacità di creare gioco, potrebbe diventare un punto di riferimento per la squadra. La sua esperienza e la sua determinazione potrebbero essere la chiave per il successo del club in questa stagione. Il trasferimento di Zaragoza segna un passo importante per l’Espanyol, che punta a rafforzare la sua squadra con un giocatore in grado di dare stabilità e dinamicità al reparto offensivo.