Real Madrid e PSOE denunciano “urbanismo a la carta” su terreni di Valdebebas

Politici e cittadini criticono l’uso dei terreni di Valdebebas a favore del Real Madrid

Il Real Madrid e i partiti politici spagnoli Más Madrid e PSOE hanno espresso critiche forti nei confronti dell’operazione urbanistica sui terreni del club a Valdebebas, accusando il governo di José Luis Martínez-Almeida di favorire gli interessi del club a scapito della città. La questione si è sviluppata dopo l’approvazione di una modifica urbanistica, resa nota da ‘El País’, che prevede nuovi usi per i terreni, come hotel, co-living di lusso, ospedali e università private. I rappresentanti politici sostengono che tali cambiamenti non servano agli interessi generali della città, ma a quelli di un gruppo ristretto.

Urbanismo a favore del Real Madrid

La concejala di Más Madrid, Sara Ladra, ha accusato l’alcalde di favorire il Real Madrid, sostenendo che i terreni, originariamente destinati a equipamenti sportivi, ora saranno utilizzati per attività commerciali e residenziali di lusso. Secondo Ladra, questa modifica urbanistica permetterebbe a gruppi di potere di arricchirsi, a scapito della comunità. “Uni terreni che andavano a equipamenti sportivi, ora saranno più hotel e co-living di lusso, ospedali e università private, tutto per che si forrino i di sempre”, ha sottolineato. La politica ha anche richiesto l’implementazione di scuole, centri di salute pubblici e miglioramenti negli accessi a Madrid, rifiutando l’idea che i terreni necessitino di ulteriori strutture commerciali. Los intereses que se están primando son los del club y no los de la ciudad, ha concluso.

Un caso di “urbanismo a la carta”

Il concejale socialista Antonio Giraldo ha definito l’operazione come un altro esempio di “urbanismo a la carta”, un termine che indica una pianificazione urbanistica non trasparente e orientata a interessi particolari. Giraldo ha messo in dubbio i benefici per la città derivanti dal cambio d’uso verso ospedali, hotel e servizi terziari, e ha chiesto chiarimenti sull’interesse generale della città. “Lo che sta succedendo è che a questo proprietario, in questo caso nuovamente il Real Madrid, è sortita una nuova opportunità di business con una nuova recategorizzazione”, ha sostenuto.

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Secondo le dichiarazioni del socialista, l’operazione è vista come un ulteriore caso di favoritismo, con un’attenzione prioritaria al club e non alla comunità. Esta es un otro pelotazo, otra recategorización urbanística al más puro estilo PP, ha concluso. Le critiche si sono intensificate dopo la pubblicazione di un articolo da parte di ‘El País’, che ha reso noto l’approvazione della modifica urbanistica da parte della Junta de Gobierno a fine luglio. La modifica prevede l’implementazione di nuovi usi, tra cui uffici, hotel e commerci, insieme a strutture sanitarie e educative private. Questi cambiamenti hanno suscitato preoccupazioni per la mancanza di trasparenza e per il potenziale danno per la comunità locale.

Modifica urbanistica approvata da fine luglio

Usi previsti: hotel, co-living, ospedali e università private

Critiche da parte di Más Madrid e PSOE

Accuse di favoritismo verso il Real Madrid

La situazione rappresenta un caso emblematico di conflitto tra interessi privati e pubblici, con le istituzioni locali che cercano di garantire una pianificazione equilibrata e trasparente. La questione rimane aperta, con la richiesta di chiarimenti da parte dei rappresentanti politici e la necessità di un dibattito pubblico su come gestire i terreni di Valdebebas in modo responsabile.