Julio Velasco: “Soffrire è normale, la squadra non si è pianta addosso”

Squadra azzurra vince contro la Francia in un match intenso agli Europei 2026

L’Italia ha superato la Francia per 3-1 agli Europei di volley femminile 2026, chiudendo il girone al primo posto nella Pool D. Il Commissario Tecnico Julio Velasco ha commentato la vittoria, sottolineando che “mi è piaciuto soffrire” e che la squadra non si è pianta addosso, ma ha trovato soluzioni per vincere. La partita, giocata allo Scandinavium di Göteborg, ha visto le azzurre sudare e rimontare anche da 13-16 nel quarto set, portando a casa la quinta vittoria consecutiva in questa rassegna continentale.

La squadra ha trovato soluzioni quando si presentavano i problemi

Velasco ha spiegato che la squadra ha dimostrato resilienza, nonostante alcune giocatrici non abbiano giocato al loro livello. “Alcune non hanno giocato al loro livello, ma la squadra, invece di piangersi addosso, sorprendersi o deprimersi, ha trovato delle soluzioni e ha continuato a lottare”, ha detto. Questo è un aspetto positivo che il CT vuole alimentare e riconoscere, poiché le partite non si prevedono mai e bisogna adattarsi in tempo reale.

La Francia ha giocato bene dopo un inizio difficile

La Francia, che aveva giocato male al torneo in Polonia, è arrivata in Svezia e ha vinto tutte le partite 3-0, compresa questa contro l’Italia. Velasco ha sottolineato che questa vittoria deve renderci consapevoli che potremmo incontrare squadre capaci di fare la stessa cosa agli ottavi o ai quarti. È positivo, perché ci prepariamo ad affrontare partite difficili, ha aggiunto. La squadra, però, ha dimostrato di non mollare mai, anche se non basta soltanto non mollare: bisogna essere lucidi e trovare soluzioni.

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Il CT ha anche ricordato che nel secondo set la squadra si è fermata un attimo e ha perso il set, ma nel terzo ha ripreso a giocare e nel quarto ha preso il largo. “Questo è molto importante”, ha concluso Velasco, “e dobbiamo sempre alimentare e riconoscere questa caratteristica”. La vittoria contro la Francia è un ulteriore passo verso l’obiettivo di raggiungere la finale, con la Turchia che potrebbe essere la prossima sfida. La partita ha visto un confronto equilibrato, con le azzurre che hanno dovuto sudare e lottare per ogni punto. Velasco ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, che ha dimostrato di poter affrontare le sfide con determinazione e spirito di sacrificio. “La cosa anormale è pensare che sia tutto facile”, ha concluso il CT, ricordando che anche al Mondiale le azzurre hanno vinto partite durissime, decise per due palloni.

Il CT ha anche sottolineato che la squadra ha dimostrato di non mollare mai, anche se non basta soltanto non mollare: bisogna essere lucidi e trovare soluzioni. “La squadra non si è pianta addosso, è normale soffrire”, ha detto Velasco, rafforzando l’idea che la sofferenza sia parte del gioco e non un ostacolo da evitare. La vittoria contro la Francia è un ulteriore passo verso l’obiettivo di raggiungere la finale, con la Turchia che potrebbe essere la prossima sfida.

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