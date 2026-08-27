AI Ogura out al GP d’Aragon: infortunio alla mano sinistra in ottica Mondiale MotoGP

Ai Ogura non parteciperà al GP d’Aragon a causa di un infortunio alla mano sinistra, con il team che punta a un recupero per Misano

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AI Ogura non sarà al via del Gran Premio d’Aragon, il prossimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, a causa di un infortunio pesante. Il pilota giapponese del Team Trackhouse ha subito una frattura alla mano sinistra durante una sessione di allenamento in Giappone, un problema che si è rivelato più grave del previsto. L’incidente è stato rilevato al rientro in Europa, quando gli accertamenti hanno confermato la frattura nella zona prossima al pollice. Ogura dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico programmato per giovedì 27 agosto, una procedura necessaria per permettergli di tornare in pista nel minor tempo possibile.

Un problema che mette a rischio la sua corsa al titolo

La mancanza del pilota asiatico al GP d’Aragon rappresenta un colpo significativo per la sua stagione, soprattutto considerando il valore dei punti in palio nella fase decisiva del campionato. Ogura, attualmente al terzo posto nella classifica iridata con 203 punti, si trova a 37 lunghezze dal leader Jorge Martín e a sei punti dal secondo posto di Marco Bezzecchi. La gara di Aragon avrebbe potuto essere un’occasione importante per ridurre il distacco dai rivali e consolidare le sue ambizioni nella corsa al titolo. Tuttavia, l’assenza obbligata rischia di complicare sensibilmente il suo percorso mondiale.

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Il collaudatore sostituirà Ogura in pista

Per il fine settimana spagnolo, la Aprilia RS-GP di Ogura sarà affidata a Lorenzo Savadori, il collaudatore italiano che prenderà il posto del titolare. Questa scelta garantisce alla squadra la presenza in pista nonostante l’assenza del pilota principale. L’obiettivo condiviso da Ogura e dal team è infatti quello di tornare in pista a Misano, nel successivo appuntamento del calendario, in programma dall’11 al 13 settembre. Se il recupero procederà secondo le previsioni, il giapponese potrà così riprendere il proprio cammino iridato dopo una pausa forzata che arriva nel momento meno opportuno.

La priorità, tuttavia, sarà ora completare nel modo migliore il recupero fisico. Il team dovrà monitorare attentamente la ripresa di Ogura per garantire che possa tornare al massimo delle sue capacità in vista della parte conclusiva della stagione. La trasferta di Aragon, pur non essendo stata completata, ha messo in luce l’importanza del pilota giapponese nella classifica mondiale e la necessità di un ritorno al più presto. La sua assenza rappresenta un’altra prova di quanto possa essere delicata la gestione di un campionato in cui i punti si accumulano rapidamente e le posizioni si modificano con ogni gara.

Il problema si presenta in un momento cruciale per la stagione di Ogura, che si trova a un passo dal raggiungere la vetta della classifica. La frattura alla mano sinistra ha messo in pausa un’occasione chiave per migliorare la sua posizione e rafforzare la sua leadership nella corsa al titolo. Il team dovrà quindi concentrarsi su un piano di recupero ottimale, in modo da permettere al pilota di tornare in pista al più presto e con la massima efficienza. La sua assenza non solo mette a rischio la sua classifica, ma potrebbe anche influire sulle dinamiche interne della squadra e sulle strategie per il resto della stagione.

Nonostante l’impatto negativo dell’infortunio, il team rimane ottimista e si concentra sulle possibilità di un recupero rapido. La priorità è ora garantire che Ogura possa tornare in pista in condizioni ottimali, in modo da poter riprendere la sua corsa al titolo con la massima competitività. La sua assenza al GP d’Aragon rappresenta un momento di svolta per la sua stagione, ma anche un test per la sua capacità di riprendersi e rimanere in corsa per il successo finale.

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