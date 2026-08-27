Una cacciatrice muore in un incidente durante una caccia con il marito, esclusa violenza di genere

Una cacciatrice di 53 anni muore in un incidente durante una caccia con il marito a Hérmedes de Cerrato

Una cacciatrice di 53 anni, Raquel García, è morta in seguito a un incidente durante una caccia con il marito a Hérmedes de Cerrato, in Castiglia e León. L’episodio, avvenuto martedì intorno alle 10:30, è stato descritto come un incidente accidentale, con l’esclusione di un episodio di violenza di genere. La Guardia Civil ha inizialmente escluso che si trattasse di un caso di violenza machista, basandosi sulle prime indagini. La donna, trasportata in elicottero al Hospital Río Hortega di Valladolid, è morta poco dopo.

Un incidente durante la caccia

Raquel García, una cacciatrice molto conosciuta a Valladolid, era in caccia con il marito a Hérmedes de Cerrato, dove avevano intenzione di cacciare codornici. Secondo le prime informazioni, il marito ha chiamato i servizi di emergenza spiegando che la donna aveva subito un colpo da arma da fuoco. La donna, però, è morta poco dopo il trasferimento in elicottero all’ospedale. La Guardia Civil ha inizialmente ipotizzato un incidente accidentale, senza segnali di violenza di genere.

Le indagini iniziali escludono un episodio di violenza machista.

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Un legame sociale forte

Raquel García era molto coinvolta nella vita sociale della zona, con un ruolo attivo nella promozione di attività sportive e eventi benefici. Era coordinatrice della Fundación Municipal de Deportes e aveva un ruolo importante nella comunità. La concejala de Deportes del Ayuntamiento vallisoletano, Teresa Martínez, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ai suoi amici, ricordando la sua professionalità e il suo impegno. La Federación de Caza de Castilla y León ha anche espresso il suo cordoglio, riconoscendo il contributo della donna al mondo della caccia.

Reazioni locali e nazionali

Il sindaco di Hérmedes de Cerrato, José Julio Rojo, ha definito l’episodio come un incidente, senza ulteriori commenti. La comunità locale e il mondo della caccia hanno espresso profondo cordoglio per la morte di Raquel García. La Federación de Caza de Castilla y León ha pubblicato un messaggio di condoglianze su Facebook, rivolto a famiglia, amici e al mondo della caccia. La morte ha suscitato un grande interesse e una reazione emotiva da parte di chi la conosceva. La tragedia ha sottolineato l’importanza della sicurezza durante le attività di caccia e ha richiamato l’attenzione su come si possano verificare incidenti anche in contesti apparentemente controllati. La famiglia e i conoscenti della donna si trovano ora a fronteggiare una perdita irreparabile, ma la comunità si mostra unita nel ricordare il contributo di Raquel García.