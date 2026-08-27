Ryanair risponde al ministro Puente: “Deve imparare a sommare e sottrarre”

CEO Ryanair critica ministro Puente per tasse aeree e crescita del traffico

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Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha risposto con fermezza al ministro spagnolo Óscar Puente, accusato di non comprendere le dinamiche del settore aeroportuale. La tensione tra l’aerolínea irlandese e il governo si è intensificata dopo accuse del ministro, che ha sostenuto che Ryanair stia riducendo la capacità di trasporto in aree regionali. O’Leary ha smentito tali affermazioni, mostrando dati concreti sulle nuove capacità e sulle previsioni di crescita del traffico. La discussione si svolge in un contesto di crescente dibattito sulle politiche aeree e sull’efficienza del sistema di trasporti in Spagna.

Le accuse del ministro e la risposta di Ryanair

Óscar Puente, ministro spagnolo del Transporte e della Mobilità Sostenibile, ha recentemente criticato Ryanair, accusandola di non offrire abbastanza posti in aree regionali e di non rispettare le normative. O’Leary ha replicato con un video in cui ha smentito tali affermazioni, sottolineando che la compagnia ha aumentato il numero di aerei in servizio e ha previsto un incremento del traffico. Le sue dichiarazioni sono false, ha detto O’Leary, aggiungendo che il ministro non comprende le dinamiche del settore aereo.

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Un aumento del traffico e una critica alle tasse aeree

Secondo i dati forniti da Ryanair, nel periodo estivo del 2026 la compagnia opererà 648 aerei, 29 in più rispetto al 2025. Questo incremento porterà a un aumento del traffico da 208 a 216 milioni di passeggeri, un incremento di 8 milioni. O’Leary ha sottolineato che questa crescita non si traduce in un miglioramento per le regioni spagnole, dove le tasse aeree sono elevate e i costi per gli aeroporti sono inaspettati. Spagna può crescere, ma solo con un ministro che sa sommare e sottrarre, ha detto il CEO.

Il ministro Puente ha sostenuto che le tasse aeree in Spagna siano tra le più basse d’Europa, ma O’Leary ha smentito questa affermazione, sostenendo che non è vero. “Fino a quando non saranno zero, le tasse aeree saranno alte”, ha detto il CEO, aggiungendo che il ministro non comprende le dinamiche del settore. O’Leary ha anche suggerito di inviare al ministro un libro di matematica di base, definendolo “un dummy”. La situazione si complica ulteriormente con l’annuncio del ministro che Ryanair ha ridotto il numero di posti in alcuni aeroporti regionali, aumentando la capacità in altre aree come Madrid, Palma e Barcellona. O’Leary ha smentito questa affermazione, sottolineando che la compagnia ha aumentato la capacità complessiva. La discussione tra Ryanair e il governo spagnolo continua a essere al centro dell’attenzione, con implicazioni per il settore aeroportuale e per la politica economica del paese.

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