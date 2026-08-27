Mourinho torna al Bernabéu dopo 13 anni con applausi e ovazioni

Il 26 agosto 2026, José Mourinho ha fatto ritorno al Santiago Bernabéu dopo 13 anni, un periodo che ha visto passare 4.834 giorni. Il portoghese, noto come The Special One, è stato accolto con applausi e una ovazione quando il suo nome è stato pronunciato attraverso le megafonie del campo. Un momento che ha rievocato le sue tre stagioni al Real Madrid, durante le quali ha vinto tre titoli. La sua presenza al Bernabéu, questa volta come allenatore del Porto, ha suscitato un mix di emozioni e ricordi tra la tifoseria, divisa tra apprezzamento e critica.

Un ritorno con il calore del pubblico

Sebbene il ritorno di Mourinho al Bernabéu non fosse un evento di grande rilevanza per la squadra in campo, il pubblico ha espresso un calore significativo. Il portoghese, che ha espresso la sua volontà di essere accolto come parte del club e non come un personaggio di spettacolo, ha visto il suo nome coreggiato dalla grada, un gesto che ha ricordato il suo passato al club. La sua frase iniziale, “Non voglio che il Bernabéu mi riceva in modo particolare, voglio che riceva il team come suo team, come sua passione”, ha espresso un desiderio di integrazione e rispetto.

La partita e le reazioni del pubblico

La partita ha visto un inizio tranquillo, con Mourinho che ha scelto un undici che non includeva alcune figure chiave come Casillas, Cristiano Ronaldo e Pepe. Il pubblico, però, ha espresso un certo disappunto per alcune decisioni arbitrali, con un suono di vento che ha accompagnato la grada. Il portoghese, conscio delle tensioni, ha messo in caldo alcuni giocatori come Cucurella e Camavinga. La partita ha visto un gol di Mbappé, che ha portato il vantaggio al Real Madrid. Il ritorno di Mourinho al Bernabéu ha suscitato un mix di emozioni e ricordi. La sua frase iniziale ha espresso un desiderio di integrazione e rispetto. Il pubblico, pur diviso, ha espresso un calore significativo, ricordando il suo passato al club. La sua presenza, sebbene non fosse un evento di grande rilevanza per la squadra, ha suscitato un interesse notevole.

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Il contrasto tra il passato e il presente è stato evidente, ma il calore del pubblico ha dimostrato che il legame tra Mourinho e il Bernabéu non è mai completamente svanito. La sua presenza, sebbene non fosse un evento di grande rilevanza per la squadra, ha suscitato un interesse notevole, con un mix di emozioni e ricordi. Il ritorno di Mourinho al Bernabéu rappresenta un momento significativo, non solo per il portoghese, ma anche per la tifoseria, che ha espresso un calore significativo.

4.834 giorni dopo l’ultima partita al Bernabéu

13 anni di distanza

Un ritorno con applausi e ovazioni

Il ritorno di Mourinho al Bernabéu ha suscitato un mix di emozioni e ricordi. La sua frase iniziale ha espresso un desiderio di integrazione e rispetto. Il pubblico, pur diviso, ha espresso un calore significativo, ricordando il suo passato al club. La sua presenza, sebbene non fosse un evento di grande rilevanza per la squadra, ha suscitato un interesse notevole.

Il contrasto tra il passato e il presente è stato evidente, ma il calore del pubblico ha dimostrato che il legame tra Mourinho e il Bernabéu non è mai completamente svanito. La sua presenza, sebbene non fosse un evento di grande rilevanza per la squadra, ha suscitato un interesse notevole, con un mix di emozioni e ricordi. Il ritorno di Mourinho al Bernabéu rappresenta un momento significativo, non solo per il portoghese, ma anche per la tifoseria, che ha espresso un calore significativo.