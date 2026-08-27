Real Madrid domina Ajax in Champions League femminina, due gol di Levels e Schröder

Il Real Madrid ha aperto con successo la stagione 2026/27 in Champions League femminina, sconfiggendo l’Ajax 2-0 in casa al De Toekomst di Duivendrecht. I gol di Janou Schröder e Janou Levels hanno permesso ai blancos di prendere un passo avanti nella fase a gironi, con la possibilità di qualificarsi alla fase a gironi. La partita, dominata fin dall’inizio dal Real Madrid, ha visto il team spagnolo controllare ogni aspetto del gioco, fisico e tattico, senza concedere spazi all’Avanti del club olandese.

dominio totale del Real Madrid

Dal primo minuto, il Real Madrid ha imposto il proprio gioco, con un controllo totale del centrocampo e una difesa ben organizzata. La squadra ha sfruttato le qualità dei nuovi acquisti, tra cui Keukelaar e Caicedo, che hanno dato un contributo significativo al gioco. Schröder ha aperto il risultato con un colpo di testa dopo un cross di Levels, mentre il secondo gol è arrivato grazie a un’azione di contropiede in cui Levels ha sfruttato un errore difensivo per trovare la rete. Il Real Madrid ha dominato ogni fase del gioco, con un’efficacia tattica che ha reso difficile per l’Ajax di reagire.

La superiorità del Real Madrid è stata evidente fin dal primo minuto

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La squadra spagnola ha sfruttato al meglio le sue qualità fisiche e tattiche, con un controllo del gioco che ha reso difficile per l’Ajax di trovare spazi. L’attacco del Real Madrid ha mostrato una coesione notevole, con giocatrici come Linda e Jacinto che hanno dato supporto alle offensive. L’organizzazione difensiva ha anche giocato un ruolo chiave, con Frohms che ha salvato il risultato con un intervento decisivo. La squadra ha anche mostrato una capacità di reazione in fase di riposo, con un cambio di assetto che ha permesso di mantenere il controllo del gioco.

nuovi acquisti in campo

Pau Quesada ha scelto di schierare un undici con quattro dei sei nuovi acquisti del mercato estivo, un segno del potere di rinnovamento che il club sta cercando di implementare. Keukelaar, ex del Ajax, ha dato un contributo significativo, con un’azione di contropiede che ha portato al primo gol di Schröder. Caicedo, invece, ha dato un supporto importante al gioco, con un’azione di cross che ha portato al secondo gol di Levels. La squadra ha anche mostrato una capacità di adattamento, con un cambio di assetto che ha permesso di mantenere il controllo del gioco anche nei minuti finali.

La partita ha visto il Real Madrid dominare ogni aspetto del gioco, con un controllo totale del centrocampo e una difesa ben organizzata. L’attacco ha sfruttato al meglio le qualità dei nuovi acquisti, con un’efficacia tattica che ha reso difficile per l’Ajax di reagire. La squadra spagnola ha mostrato una coesione notevole, con un’organizzazione difensiva che ha permesso di mantenere il controllo del gioco anche nei minuti finali. La vittoria è un segno positivo per il Real Madrid, che si appresta a affrontare la fase a gironi con un vantaggio significativo.

Real Madrid vince 2-0 contro Ajax in Champions League femminina

Due gol di Schröder e Levels

Il Real Madrid domina ogni aspetto del gioco