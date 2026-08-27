Campionati Europei di curling 2026: formula stravolta e anticipata a ottobre

Campionati Europei di curling 2026 si terranno a ottobre con formula stravolta e riduzione partite

Due mesi prima dell’inizio dei Campionati Europei di curling 2026, l’evento si svolgerà a Ostrava, in Repubblica Ceca, a partire dal 27 ottobre. L’evento, che segna un cambio di rotta rispetto alle tradizioni, si terrà un mese prima del consueto, diventando l’apertura dell’annata agonistica. La formula è stata radicalmente modificata, con un numero di squadre aumentato da 10 a 12 e una struttura di gara completamente rinnovata. L’anticipo dell’evento rappresenta una novità importante, che potrebbe influenzare il calendario sportivo internazionale.

Formula stravolta e riduzione partite

La nuova formula prevede la divisione delle squadre in due gruppi da sei ciascuno, con le prime due classificate di ogni gruppo che si qualificheranno per le semifinali. Questo riduce il numero di partite da nove a cinque per squadra, eliminando i cosiddetti “dead rubber” – incontri privi di significato. L’evento, che si svolgerà in sei giorni invece di otto, è stato reso più adrenalinico e snello, con un impatto maggiore su ogni partita. La riduzione del numero di partite potrebbe portare a risultati inaspettati, soprattutto per squadre non quotata al top. Un’altra novità è l’aumento del numero di squadre partecipanti, passato da 10 a 12. Questo significa che il campo di gara si espanderà, aumentando la competitività e la diversità delle squadre in campo. La struttura di gara è stata modificata per rendere l’evento più dinamico e accessibile, con un focus maggiore sulla performance e sull’immediatezza delle partite.

La formula stravolta potrebbe portare a sorprese e risultati inaspettati.

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Eventi a sé stante e non più piattaforma di qualificazione

Un altro cambiamento significativo è la decisione di far sì che i Campionati Europei non fungeranno più da piattaforma per la qualificazione ai Mondiali. In precedenza, le migliori otto squadre avevano diritto di partecipare all’evento iridato, ma dal 2026 l’evento continentale sarà “stand alone”, ossia a sé stante. Questo significa che le squadre non si qualificheranno automaticamente ai Mondiali, ma dovranno competere in un contesto diverso e più competitivo. La riforma, approvata dalla World Curling Federation, mira a rendere l’evento più dinamico e accessibile, con un focus maggiore sulla performance e sull’immediatezza delle partite. La riduzione del numero di squadre e la struttura di gara modificata potrebbero portare a sorprese e risultati inaspettati, soprattutto per squadre non quotata al top.

La decisione di far sì che i Campionati Europei siano a sé stante potrebbe influenzare significativamente il calendario sportivo internazionale.

Per l’Italia, l’evento rappresenta un’opportunità per diventare una nazione di riferimento nel curling. La squadra, che ha espresso un buon feeling con i giocatori, ha il potenziale per migliorare ulteriormente e sfruttare questa nuova formula per raggiungere obiettivi più ambiziosi. L’evento, che si terrà a Ostrava, è il primo passo di un calendario riformato che potrebbe influenzare significativamente il panorama internazionale del curling.