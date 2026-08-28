Aday Mara, il gigante di 2,21 che debutta con la Spagna: “Emoziona un montón”

Aday Mara, giocatore di 2,21, si prepara al debutto con la selezione spagnola e la sua prossima sfida in NBA

Aday Mara, il gigante di 2,21 che ha appena iniziato la sua carriera internazionale con la selezione spagnola, parla con entusiasmo del suo futuro nel basket. Il 28 agosto 2026, il giocatore di Zaragoza debutta con la squadra nazionale contro il Portogallo, in casa sua, un evento che lo emoziona molto. Aday, che ha già firmato con i Oklahoma City Thunder, ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di giocare in NBA e per il supporto ricevuto durante la sua crescita. Il suo percorso, che lo ha portato da un’esperienza in NCAA a un’ascesa nella scena internazionale, è stato reso possibile grazie al lavoro di coach Chus Mateo e alla collaborazione con la presidente Elisa Aguilar.

Un passo verso la NBA

Aday Mara ha espresso la sua emozione per l’opportunità di giocare in NBA, un sogno che ha sempre perseguito. “Con molto entusiasmo, perché sarà giocare con giocatori che ho visto sempre in televisione”, ha detto. Il giocatore ha anche sottolineato l’importanza del supporto ricevuto durante la sua carriera, in particolare da parte di coach Chus Mateo e della presidente Elisa Aguilar, che hanno seguito le sue partite e si sono interessati al suo percorso. “Sono molto contento di aver avuto la possibilità di giocare con la selezione e di essere scelto per la NBA”, ha aggiunto.

La selezione spagnola e la sua generazione

Il debutto con la selezione spagnola rappresenta un passo importante nella carriera di Aday Mara. “Debuttare con la squadra nazionale significa che sto dando i passi giusti nella mia carriera”, ha detto. Il giocatore ha anche espresso la sua emozione per la generazione di giocatori che sta emergendo nel basket spagnolo. “La generazione che viene ora, emoziona un montón”, ha commentato. Aday ha anche sottolineato l’importanza di giocare contro giocatori spagnoli come Santi Aldama, un confronto che lo entusiasma molto.

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Il giocatore ha anche parlato del suo rapporto con il coach Chus Mateo, che ha seguito la sua crescita e ha contribuito al suo successo. “Chus ha fatto un grandissimo lavoro con noi, ha sempre parlato con noi e ci ha aiutato a migliorare”, ha detto Aday. La sua esperienza in NCAA e la sua crescita come giocatore hanno portato a questa opportunità, che ora si concretizza con il debutto in nazionale e la prospettiva di giocare in NBA.

Con la sua altezza di 2,21 e la sua determinazione, Aday Mara rappresenta un simbolo della nuova era del basket spagnolo. Il suo percorso, che ha portato da un’esperienza in NCAA a un debutto con la selezione e a un contratto in NBA, è un esempio di come il lavoro e la passione possono portare a risultati straordinari. Il giocatore, che ha espresso la sua soddisfazione per il supporto ricevuto, ha anche sottolineato l’importanza di continuare a migliorare e a prendersi le opportunità che si presentano. “Voglio vivere questa esperienza e continuare a crescere come giocatore”, ha concluso Aday Mara.