La Liga F ha raccolto 156 milioni di euro grazie a partnership pubbliche e private, tra cui il governo e Gasol16 Ventures, per sostenere la sua crescita.

Squadre di calcio femminile, giocatrici, contratto di sponsorizzazione, finanziamenti pubblici e privati

La prima stagione della Liga F, la competizione professionale di calcio femminile in Spagna, ha visto un incremento significativo degli investimenti, raggiungendo un totale di 156 milioni di euro grazie a una combinazione di finanziamenti pubblici e privati. Il governo spagnolo, che ha svolto un ruolo chiave nel supporto iniziale, ha continuato a fornire contributi, mentre aziende come Gasol16 Ventures e Fortified Partners hanno sottoscritto accordi per sostenere la crescita della liga. La collaborazione con LaLiga, che ha offerto supporto commerciale e strategico, ha contribuito a stabilire una base solida per la competizione, che ha visto un aumento della visibilità e del coinvolgimento del pubblico.

Il ruolo del governo e la sua influenza chiave

Il governo spagnolo ha svolto un ruolo cruciale nella creazione e nel sostentamento della Liga F. Dalla sua fondazione nel 2022, la competizione ha ricevuto un minimo di 33 milioni di euro, con un ulteriore contributo di 55 milioni garantiti da Gasol16 Ventures e Fortified Partners. Questi finanziamenti hanno permesso ai club di investire in infrastrutture, iniziative di marketing e nella formazione delle giocatrici. La decisione del governo di includere la Liga F nella Quiniela, un’importante competizione di pronostici, ha ulteriormente rafforzato la sua visibilità e la sua posizione nel mercato sportivo.

Il governo ha sostenuto la Liga F con 33 milioni di euro, contribuendo al suo avviamento e alla sua crescita.

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La partnership con LaLiga e il ruolo di Gasol16 Ventures

LaLiga, la competizione maschile professionale, ha svolto un ruolo di supporto strategico per la Liga F, offrendo una collaborazione commerciale e una struttura diretiva. La gestione della Liga F è guidata da Beatriz Álvarez Mesa, che continuerà a presiedere fino al 2030. La partnership con LaLiga ha portato a una serie di accordi commerciali, tra cui la gestione dei patrocinatori e la promozione del prodotto sportivo. Tuttavia, per il 2026-2027, la Liga F si prepara a un cambio di ciclo, che porterà al termine dell’attuale alleanza commerciale con LaLiga e alla creazione di un nuovo modello di business autonomo, supportato da Gasol16 Ventures.

Gasol16 Ventures, il fondo di investimento guidato da Pau Gasol, ha sottoscritto un accordo per acquisire un 35% a un 49% dei ricavi commerciali futuri della Liga F. L’accordo, che durerà 25 anni, prevede un investimento di 55 milioni di euro, con l’obiettivo di creare un ecosistema autonomo e sostenibile per la competizione. Questo passo rappresenta un’importante svolta per la Liga F, che mira a diventare indipendente dal calcio maschile in termini di struttura, di marca e di business.

La partnership con Gasol16 Ventures mira a creare un ecosistema autonomo e sostenibile per la Liga F.

La visibilità della Liga F è cresciuta notevolmente grazie a nuovi accordi con i media. DAZN, la piattaforma streaming britannica, ha rinnovato il suo ruolo come principale canale televisivo della competizione, garantendo la trasmissione di tutti i partiti e la preferenza nella scelta dei match più interessanti. Inoltre, RTVE, la televisione pubblica spagnola, ha acquisito il diritto di trasmettere alcuni partiti, contribuendo alla visibilità della competizione. Questi accordi hanno portato a un aumento dei ricavi da media, con un incremento del 8% rispetto all’anno precedente.

La crescente visibilità ha contribuito a un aumento dei ricavi complessivi della Liga F, che ha raggiunto 56,6 milioni di euro nel 2025. Tuttavia, i club continuano a registrare perdite, con un totale di 16,2 milioni di euro prima delle tasse nel 2024-2025. Questo indica che, nonostante i progressi, la Liga F deve ancora affrontare sfide significative per raggiungere un equilibrio economico sostenibile. La collaborazione con Gasol16 Ventures e la creazione di un modello autonomo potrebbero rappresentare una soluzione chiave per il futuro della competizione.