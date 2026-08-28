Alison Dos Santos e Masai Russell hanno battuto record mondiali nei 400 e 100 metri ostacoli a Zürich, segnando un’epoca di eccellenza nel mondo dell’atletica.

Atletica a Zürich, Alison Dos Santos e Masai Russell battono record mondiali nei 400 e 100 metri ostacoli

Alison Dos Santos e Masai Russell hanno scatenato una rivoluzione nel mondo delle valli con due prestazioni straordinarie a Zürich, durante la Liga de Diamante. Il brasiliano ha stabilito un nuovo record mondiale nei 400 metri ostacoli, mentre la statunitense ha migliorato il record universale nei 100 metri ostacoli. Entrambi hanno dimostrato una forma eccezionale, superando i migliori atleti del mondo e riscrivendo i record che avevano dominato per anni.

Alison Dos Santos: un record mondiale che cambia la storia

Alison Dos Santos, noto come “Manolo”, ha dato prova di una forma straordinaria durante la sua gara nei 400 metri ostacoli. Dopo aver già mostrato il suo potenziale a Silesia, il brasiliano ha superato il record del mondo di Karsten Warholm, che era stato detenuto per anni. In una gara di alto livello, Dos Santos ha completato la prova in 45.80 secondi, un tempo che ha sconvolto i ranking mondiali. Warholm, che ha felicitato il suo rivale al termine della gara, è stato il secondo classificato con 46.69, dimostrando come il dominio di Dos Santos sia stato senza precedenti.

Il record di Dos Santos ha reso il 400 metri ostacoli un nuovo standard per il futuro.

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Masai Russell: un nuovo record nei 100 metri ostacoli

Se Dos Santos ha scosso il mondo dei 400 metri, Masai Russell ha fatto lo stesso nei 100 metri ostacoli. La statunitense, che ha dimostrato una costanza eccezionale durante la stagione, ha corso in 12.09 secondi, migliorando il record mondiale che era stato stabilito da Tobi Amusan nel 2022. Russell ha superato la sua rivale, la nigeriana, con un margine di 0.03 secondi, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori e i commentatori. La sua prestazione ha confermato la sua posizione tra i migliori atleti al mondo.

Un’altra rivoluzione: il concurso di pétanque

Non solo Dos Santos e Russell hanno scosso i record, ma anche il concurso di pétanque ha visto un’altra grande performance. Armand Duplantis, il più alto saltatore del mondo, ha stabilito un nuovo record del mitin con un salto di 6,25 metri, superando il record precedente. Il suo rivale, Karalis, ha risposto con un salto di 6,20 metri, un record nazionale greco. Duplantis, noto come “Mondo”, ha dimostrato una capacità di adattamento e di superare le sfide, anche quando ha avuto un momento di incertezza. La sua prestazione ha messo in mostra la sua determinazione e la sua capacità di rimanere al top del settore.

Al tempo stesso, Audrey Werro, la suiza, ha continuato a inseguire il record di Jarmila Kratochvilova nei 800 metri, stabilendo un nuovo tempo di 1:53.70. La sua capacità di controllare la distanza e di mantenere un ritmo costante ha reso la sua gara un esempio di eccellenza. La sua prestazione ha dimostrato che il record di Kratochvilova potrebbe ancora essere battuto, anche se non è ancora arrivato il momento.

Altri atleti hanno anche dato prova di eccellenza, come Julien Alfred, che ha stabilito un nuovo record nazionale nei 100 metri con un tempo di 10.70 secondi. La sua prestazione ha dimostrato una combinazione di velocità e resistenza che ha reso la sua gara un evento di grande interesse. Inoltre, Marta García e Jael Bestué hanno ottenuto risultati significativi nei loro rispettivi eventi, confermando la forza dell’atletica spagnola. Con questi record e prestazioni, la stagione 2026 si è aperta con un’epoca di eccellenza, in cui i migliori atleti del mondo hanno dimostrato il loro potenziale e la loro capacità di superare i limiti. La competizione continua, ma il mondo dell’atletica ha visto un’altra rivoluzione, con nuovi record e nuovi nomi che si impongono come leader del settore.