Il commento virale di Ortiz Arias a Raphinha prima del Barça-Athletic

Un arbitro si complimenta con Raphinha per il suo mustache durante il sorteggio del campo

Un commento inaspettato durante il sorteggio

Durante il sorteggio del campo tra Barça e Athletic, l’arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias ha rivolto un commento inaspettato a Raphinha. L’episodio, avvenuto prima che il match iniziasse, ha suscitato reazioni tra i tifosi. Ortiz Arias, che porta anch’egli un mustache, ha detto al giocatore brasiliano: «Me gusta tu bigote». La frase, registrata durante la trasmissione del sorteggio, è diventata virale sui social media.

La scena si è svolta al Spotify Camp Nou, dove il Barça ha ospitato l’Athletic nella seconda giornata di LaLiga EA Sports. Il momento è avvenuto prima che il pallone fosse messo in gioco, in un contesto in cui il club catalano aveva deciso di non celebrare il successo del mondiale, a causa di alcune tensioni interne. L’arbitro, noto per il suo aspetto fisico, ha sfruttato l’occasione per un complimento casuale, che ha suscitato sorrisi e commenti tra i tifosi.

Un dettaglio che ha attirato l’attenzione

L’episodio ha suscitato interesse non solo per l’originalità del commento, ma anche per il fatto che Ortiz Arias, che porta un mustache simile a quello di Raphinha, abbia scelto di farlo notare. La frase, detta durante il sorteggio, è stata ripresa in diretta e condivisa rapidamente sui canali social. I tifosi hanno apprezzato l’umorismo dell’arbitro, che ha sfruttato un momento informale per un gesto spontaneo.

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Questo tipo di interazioni, sempre più visibili grazie alla trasmissione in diretta del sorteggio, ha reso il momento più coinvolgente. L’arbitro, che ha anche commentato i capitanes prima del lancio della moneta, ha dimostrato una certa personalità, che ha attirato l’attenzione dei tifosi. Il commento, pur casuale, ha avuto un impatto significativo, soprattutto in un contesto in cui la tensione tra il club e i suoi tifosi era già alta.

Un momento che ha reso il sorteggio più interessante

La trasmissione del sorteggio, resa possibile grazie alla telecamera portata dagli arbitri, ha reso più visibile l’interazione tra i protagonisti. In questa occasione, Ortiz Arias ha sfruttato l’occasione per un commento non previsto, che ha reso il momento più memorabile. Il mustache di Raphinha, simile a quello dell’arbitro, ha dato un’altra dimensione al complimento, che è diventato un momento di connessione tra i due.

Questo tipo di episodi, pur casuali, contribuiscono a rendere il calcio più umano e accessibile. Il commento di Ortiz Arias ha suscitato reazioni positive, anche se alcuni tifosi hanno espresso dubbi su come un arbitro possa interagire in modo così personale con i giocatori. Tuttavia, il momento è rimasto un ricordo vivido per chi ha seguito la partita in diretta. L’episodio ha anche dato un’altra dimensione al sorteggio, che è diventato un momento di connessione tra il pubblico e i protagonisti.

Un episodio che ha suscitato reazioni

I tifosi hanno reagito con entusiasmo al commento di Ortiz Arias, che ha reso il sorteggio più interessante. Alcuni hanno apprezzato l’umorismo dell’arbitro, mentre altri hanno espresso dubbi su come un arbitro possa interagire in modo così personale con i giocatori. Tuttavia, il momento è rimasto un ricordo vivido per chi ha seguito la partita in diretta. L’episodio ha anche dato un’altra dimensione al sorteggio, che è diventato un momento di connessione tra il pubblico e i protagonisti.

Il commento di Ortiz Arias ha suscitato reazioni positive, anche se alcuni tifosi hanno espresso dubbi su come un arbitro possa interagire in modo così personale con i giocatori. Tuttavia, il momento è rimasto un ricordo vivido per chi ha seguito la partita in diretta. L’episodio ha anche dato un’altra dimensione al sorteggio, che è diventato un momento di connessione tra il pubblico e i protagonisti. La frase, pur casuale, ha avuto un impatto significativo, soprattutto in un contesto in cui la tensione tra il club e i suoi tifosi era già alta.

Ortiz Arias ha detto a Raphinha: «Me gusta tu bigote».

Il commento è avvenuto durante il sorteggio del campo.

La frase è diventata virale sui social media.