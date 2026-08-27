La NBA affronta un problema serio con la creazione di NBA Europa

Giocatori NBA esigono parte dei profitti da NBA Europa, preoccupazioni sindacali

La NBA si trova a dover affrontare un problema serio legato alla creazione di NBA Europa, un progetto che dovrebbe iniziare a ottobre 2027. Il sindicato dei giocatori, rappresentato da David Kelly, nuovo direttore esecutivo della NBPA, ha espresso preoccupazioni riguardo alla mancanza di partecipazione economica dei giocatori nella nuova competizione europea. Kelly ha sottolineato che i giocatori attuali e quelli che hanno giocato nella NBA hanno contribuito in modo decisivo al valore, alla reputazione e al prestigio internazionale della competizione, e non considerano accettabile la creazione di una nuova liga senza una partecipazione economica. La NBPA, la potente associazione dei giocatori, ha espresso la sua posizione in una recente intervista con Front Office Sports, sottolineando che non intende permettere che i giocatori siano esclusi da un progetto che si basa sul valore creato da loro stessi.

Le preoccupazioni del sindicato dei giocatori

Il sindicato dei giocatori ha espresso la sua posizione in modo chiaro: non accettano che la NBA crei una competizione europea senza coinvolgere i giocatori economicamente. Kelly ha spiegato che, sebbene la NBA voglia espandersi in Europa, i giocatori non possono essere esclusi da un progetto che si basa sul valore che hanno creato. La NBPA ha iniziato a discutere con la NBA e con Adam Silver, il comisionato della NBA, ma non esistono ancora negoziati formali. La NBPA sarà ferma sulle questioni che considera fondamentali quando arriverà la prossima negoziazione del contratto collettivo.

Un progetto in fase iniziale ma con rischi

Il progetto NBA Europa è ancora in fase iniziale, ma già si preannunciano problemi. Kelly ha sottolineato che il sindicato dei giocatori è sempre stato molto combattivo e difficile da convincere, tanto che i proprietari della NBA e i loro rappresentanti hanno sempre trovato difficile ottenere risultati con loro. La NBPA ha espresso la sua posizione in base a un argomento giuridico e economico: NBA Europa genererà entrate legate al basket, quindi i giocatori devono ricevere una parte di quelle entrate. Kelly ha menzionato una somma “negociada de buena fe”, ma non ha specificato i dettagli. La FIBA, attraverso il suo segretario generale Andreas Zagklis, è stata coinvolta nel dibattito, ma non è chiaro se ci saranno accordi concreti.

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La situazione è delicata per la NBA, che deve affrontare le preoccupazioni dei giocatori senza compromettere il progetto di espansione in Europa. La prossima negoziazione del contratto collettivo, che scade il 30 giugno 2030, potrebbe diventare un momento cruciale per risolvere le tensioni. La NBPA non intende permettere che i giocatori siano esclusi da un progetto che si basa sul loro lavoro e sul loro valore. La creazione di NBA Europa potrebbe diventare un test importante per la capacità della NBA di gestire le relazioni con i giocatori e di mantenere il loro sostegno per il futuro della competizione.

La NBA ha già visto alcuni movimenti significativi, come l’arrivo di DeRozan nei Nuggets per creare un nuovo “Big Three”, ma la creazione di NBA Europa potrebbe rappresentare un passo più ambizioso. Tuttavia, la mancanza di una partecipazione economica dei giocatori potrebbe portare a tensioni e a una maggiore resistenza da parte del sindicato. La NBPA, con la sua posizione chiara e ferma, potrebbe influenzare il destino del progetto NBA Europa e la sua capacità di crescere in modo sostenibile. La situazione rimane in fase di discussione, ma le preoccupazioni dei giocatori sono chiare e non sembrano essere facilmente risolvibili.

La NBPA ha anche sottolineato che la creazione di NBA Europa si basa sul valore creato dai giocatori stessi, quindi non possono essere esclusi da un progetto che si sviluppa su quel valore. Kelly ha avvertito che, quando arriverà la prossima negoziazione del contratto collettivo, la NBPA sarà molto ferma sulle questioni che considera fondamentali, tra cui la partecipazione economica dei giocatori nel nuovo progetto. La NBA dovrà trovare un equilibrio tra l’espansione in Europa e la soddisfazione delle richieste dei giocatori.