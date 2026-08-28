Ann Li e Elise Mertens in semifinale al WTA Monterrey 2026

Ann Li e Elise Mertens giocano in semifinale al WTA Monterrey 2026 dopo vittorie in campo

Il WTA Monterrey 2026 ha visto due grandi nomi raggiungere le semifinali: Ann Li e Elise Mertens. La statunitense, testa di serie numero cinque, ha superato Alycia Parks 6-2 6-3 in un’ora e venticinque minuti, mentre la belga, numero due del tabellone, ha battuto Yulia Starodubtseva 6-1 6-4 in un’ora e trenta minuti. Entrambe le giocatrici hanno dimostrato una grande concentrazione e una tecnica impeccabile, portando a casa le vittorie in modo netto e senza concedere troppi punti. La statunitense Ann Li ha dominato il primo set, prendendo il controllo del match con un break del 2-0 e non concedendo nulla in battuta, chiudendo 6-2 al quarto set point. Nella seconda frazione, la numero 30 WTA ha timbrato il break del 4-2 e non si è mai voltata indietro, chiudendo 6-3. Elise Mertens, invece, ha dominato il parziale di apertura, operando il break del 3-2 e non concedendo nulla sui propri turni di battuta, concretizzando la prima palla match per il definitivo 6-4.

Ann Li, testa di serie numero cinque, in semifinale

Ann Li, la testa di serie numero cinque, ha confermato la sua posizione di favorita nel torneo. La statunitense ha sconfitto Alycia Parks in un match che ha visto una netta superiorità nella prima parte del match. Ann Li ha dominato il primo set, prendendo il controllo del match con un break del 2-0 e non concedendo nulla in battuta, chiudendo 6-2 al quarto set point. Nella seconda frazione, la numero 30 WTA ha timbrato il break del 4-2 e non si è mai voltata indietro, chiudendo 6-3. La sua vittoria le permette di affrontare in semifinale la francese Diane Parry, una giocatrice di alto livello. Ann Li ha dimostrato una grande concentrazione e una tecnica impeccabile, portando a casa la vittoria in modo netto e senza concedere troppi punti.

Elise Mertens, testa di serie numero due, in semifinale

Elise Mertens, testa di serie numero due, ha superato Yulia Starodubtseva 6-1 6-4 in un’ora e trenta minuti. La belga ha dominato il parziale di apertura, operando il break del 3-2 e non concedendo nulla sui propri turni di battuta, concretizzando la prima palla match per il definitivo 6-4. Elise Mertens ha dimostrato una grande concentrazione e una tecnica impeccabile, portando a casa la vittoria in modo netto e senza concedere troppi punti. La sua vittoria le permette di affrontare in semifinale la ceca Nikola Bartunkova, una giocatrice di alto livello. Elise Mertens ha dimostrato una grande determinazione e una grande capacità di gestire il match, portando a casa la vittoria in modo netto e senza concedere troppi punti.

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Nel resto del tabellone, si sono registrate altre vittorie significative. Nikola Bartunkova, dopo aver mancato quattro palle break nel quarto gioco, ha strappato il servizio all’avversaria nell’ottavo e ha chiuso 6-3 al primo match point. La ceca ha dimostrato una grande concentrazione e una tecnica impeccabile, portando a casa la vittoria in modo netto e senza concedere troppi punti. Diane Parry, numero cinquanta del ranking, ha regolato Clara Tauson 6-3 7-5 in un’ora e ventinove minuti. La transalpina ha rompo l’equilibrio con il break del 3-1 e ha chiuso 6-3 al primo set point. Nella seconda frazione, Tauson ha volato 3-0, ma ha mancato tre palle set sul 5-4 e ha subito lo sprint della francese che ha trasformato il primo match point per il decisivo 7-5.

Il WTA Monterrey 2026 ha visto due grandi nomi raggiungere le semifinali: Ann Li e Elise Mertens. Entrambe le giocatrici hanno dimostrato una grande concentrazione e una tecnica impeccabile, portando a casa le vittorie in modo netto e senza concedere troppi punti. La statunitense Ann Li ha superato Alycia Parks 6-2 6-3 in un’ora e venticinque minuti, mentre la belga Elise Mertens ha battuto Yulia Starodubtseva 6-1 6-4 in un’ora e trenta minuti. Entrambe le giocatrici hanno dimostrato una grande determinazione e una grande capacità di gestire il match, portando a casa la vittoria in modo netto e senza concedere troppi punti.