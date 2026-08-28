Qualificazioni Mondiali basket 2027: l’Italia al secondo posto con vantaggi chiari

Squadra azzurra in posizione di vantaggio nel girone J con due vantaggi chiari

La squadra italiana si pone al secondo posto nel girone J delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, con una posizione di vantaggio che si basa su due fattori chiari. Il primo è la posizione favorevole ottenuta all’interno di una situazione di difficoltà non normale per una qualificazione iridata. Il secondo è il vantaggio derivante dagli scontri diretti favorevoli con la Lituania e la differenza canestri positiva con l’Islanda. La Turchia, leader del girone, si trova al primo posto con 6 vittorie e 0 sconfitte, a quota 12 punti, mentre l’Italia si colloca al secondo posto con 11 punti, dopo 6 partite giocate.

Vantaggi chiari e un margine di sicurezza

La squadra azzurra ha maturato due tipi di vantaggi. Il primo è la posizione favorevole ottenuta all’interno di una situazione di difficoltà non normale per una qualificazione iridata. Il secondo è il vantaggio derivante dagli scontri diretti favorevoli con la Lituania e la differenza canestri positiva con l’Islanda. Questi fattori, uniti al record di 5 vittorie e 1 sconfitta, hanno permesso all’Italia di accumulare 11 punti. Anche se gli azzurri dovessero essere raggiunti da una di queste due formazioni, avrebbero ancora un tipo di tesoretto favorevole.

Il girone J, formato da sei squadre, comprende tre selezioni provenienti dal vecchio girone C e tre dal vecchio girone D. Tutti i risultati della prima fase entrano nella seconda, senza scarti. La Serbia si pone al terzo posto con 10 punti, mentre la Lituania e l’Islanda si trovano al quarto posto con 9 punti ciascuna. La Bosnia-Erzegovina, invece, si colloca al sesto posto con 8 punti. La squadra azzurra, pur non essendo al primo posto, ha accumulato vantaggi significativi che la pongono in una posizione di sicurezza.

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Una situazione di difficile equilibrio

La situazione del girone J è complessa, ma l’Italia si trova in una posizione di vantaggio che le permette di affrontare la seconda fase con una certa tranquillità. La Turchia, leader del girone, ha dimostrato una forma eccezionale con 6 vittorie e 0 sconfitte, ma l’Italia ha accumulato un margine di sicurezza che potrebbe essere determinante nella fase successiva. La squadra azzurra, con i suoi vantaggi, si trova in una posizione di sicurezza che le permette di affrontare la seconda fase con fiducia.

Con la Turchia al primo posto e la Serbia al terzo, la squadra azzurra si trova in una posizione di vantaggio che le permette di giocare con un margine di sicurezza. La Lituania e l’Islanda, pur con 9 punti ciascuna, non sono in grado di mettere in discussione la posizione dell’Italia. La Bosnia-Erzegovina, con 8 punti, si trova in una posizione di svantaggio rispetto alle altre squadre. La squadra azzurra, con i suoi vantaggi, si trova in una posizione di sicurezza che le permette di affrontare la seconda fase con fiducia.

La squadra azzurra ha accumulato un margine di vantaggio che le permette di affrontare la seconda fase con una certa tranquillità. La Turchia, leader del girone, ha dimostrato una forma eccezionale, ma l’Italia ha un vantaggio che potrebbe essere determinante. La squadra azzurra si trova in una posizione di vantaggio che le permette di giocare con un margine di sicurezza.

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