Atleti spagnoli festeggiano la vittoria nel pallavolo da tavolo ai Giochi del Mediterraneo

La Spagna si è assicurata tre medaglie nel pallavolo da tavolo ai Giochi del Mediterraneo, in un’edizione che ha visto la squadra nazionale superare le aspettative e riconquistare la leadership nel settore. Le due coppie femminili si sono qualificate per la finale, mentre la coppia maschile, rimasta come unica rappresentante del team nazionale, ha vinto la semifinale e si è avvicinata al podio. La vittoria è arrivata dopo un percorso avvincente, con la squadra che ha superato le sfide e riconquistato la posizione di leader del pallavolo da tavolo europeo.

Le coppie femminili si assicurano due medaglie

Nella categoria femminile, le due coppie spagnole si sono qualificate per la finale, con un percorso che ha visto la vittoria di Lucía Sainz e Patty Llaguno contro la coppia italiana Orsi e Marchetti, con un punteggio di 6-3 e 6-4. La vittoria ha garantito loro una medaglia d’oro e una di argento, con la squadra che ha dimostrato una leadership indiscussa nel settore. Inoltre, Nuria Rodríguez e Jimena Velasco hanno vinto con un punteggio di 6-2 e 6-1 contro la coppia portoghese Araújo e Nogueira, confermando la forza della squadra spagnola.

La coppia maschile supera una semifinale durissima

Nel maschile, la coppia di José Antonio Diestro e David Gala ha superato una semifinale estremamente dura contro i fratelli Deus, vincendo con un doppio 7-5. La vittoria ha portato la Spagna a una terza medaglia, con la possibilità di chiudere con due ori e una argento. La squadra, pur avendo perso la coppia di Pol Hernández e Guille Collado, ha dimostrato di aver portato nomi di qualità per garantirsi i successi.

Pubblicità

La squadra spagnola ha anche superato un momento di crisi, con un evento esterno che ha costretto a chiudere un club di pallavolo da tavolo a causa di una grandinata. Nonostante questo, la Spagna ha riconquistato la posizione di leader del pallavolo da tavolo europeo, con un percorso che ha visto la squadra superare le aspettative e riconquistare la leadership. La Spagna ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale, con una serie di vittorie che hanno portato la squadra a tre medaglie. La vittoria è arrivata grazie a una serie di successi che hanno confermato la leadership spagnola nel pallavolo da tavolo.

Vittoria di Lucía Sainz e Patty Llaguno contro Orsi e Marchetti

Vittoria di José Antonio Diestro e David Gala nella semifinale maschile

La Spagna si è assicurata tre medaglie nel pallavolo da tavolo