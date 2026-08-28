Bryan Argilagos si aggrega al gruppo azzurro per le prossime amichevoli a Messina

Squadra azzurra di volley si prepara a Messina con l’aggiunta di Bryan Argilagos per le prossime amichevoli

La Nazionale italiana di volley ha annunciato l’aggiunta di Bryan Argilagos al gruppo per le prossime amichevoli a Messina, in vista dei Campionati Europei. L’evento si svolgerà a partire da oggi, 28 agosto 2026, con due test match contro Cuba e il Brasile. Il giocatore, classe 2007, si è aggregato al gruppo in queste ore e sarà a disposizione del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi. L’arrivo di Argilagos è stato deciso per evitare sovraccarichi di lavoro e per allungare il comparto dei palleggiatori in squadra, considerando le due gare ravvicinate in Sicilia.

Un nuovo innesto per il gruppo azzurro

Bryan Argilagos, palleggiatore del Cuneo Volley, si unisce al gruppo azzurro per supportare la squadra in vista dei prossimi impegni. Non si tratta della prima volta che il giocatore ha lavorato con la Nazionale, avendo già partecipato a Cavalese nel mese di giugno e figurando nella long list della Nations League 2026. La sua partecipazione al collegiale di Messina permetterà di testare la sua capacità di adattamento e di integrarsi nel gruppo. L’obiettivo è garantire una maggiore continuità e diversificazione nel reparto dei palleggiatori, un aspetto cruciale per la preparazione ai Campionati Europei.

Un’esperienza positiva contro la Germania

Il commissario tecnico De Giorgi ha commentato la partita contro la Germania, considerata un test importante per il gruppo. “Siamo stati molto resilienti e questo è un momento di passaggio, perché passiamo da un periodo di carico di lavoro alle partite vere e proprie”, ha detto. I giocatori hanno mostrato disponibilità e resilienza, anche se manca ancora una certa continuità nella gestione dei momenti e della battuta. Tuttavia, il CT ha espresso soddisfazione per la capacità dei ragazzi di rimanere aggrappati e cercare di sistemare le situazioni, un aspetto positivo per la preparazione.

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La squadra ha affrontato la Germania in un contesto di amichevole, scelta per avere un avversario duri. La partita ha visto un’intensa lotta, con un primo set che ha visto il punteggio raggiungere il 52-50. Il risultato finale è stato positivo, con la squadra che ha dimostrato lucidità nel momento della grande fatica. Michieletto sta bene e farà una visita nei primi giorni di settembre per valutare la sua condizione. Fisicamente, il gruppo si sente mai così bene e la voglia di giocare è alta, con l’obiettivo di arrivare al 10 settembre, data di inizio dei Campionati Europei.

Dopo Messina, la squadra si trasferirà a Firenze per altri cinque giorni di lavoro, con l’obiettivo di finalizzare alcune cose e prepararsi al viaggio verso i Europei. L’evento sarà anche un’occasione per festeggiare la pallavolo italiana in una location spettacolare. L’arrivo di Bryan Argilagos rappresenta un ulteriore passo verso la consolidazione del gruppo. La sua partecipazione al collegiale di Messina permetterà di testare la sua capacità di adattamento e di integrarsi nel gruppo, un aspetto cruciale per la preparazione ai Campionati Europei.

La squadra ha affrontato la Germania in un contesto di amichevole, scelta per avere un avversario duri. La partita ha visto un’intensa lotta, con un primo set che ha visto il punteggio raggiungere il 52-50. Il risultato finale è stato positivo, con la squadra che ha dimostrato lucidità nel momento della grande fatica. Michieletto, un altro giocatore chiave, è in fase di recupero e farà una visita nei primi giorni di settembre per valutare la sua condizione. Fisicamente, il gruppo si sente mai così bene e la voglia di giocare è alta, con l’obiettivo di arrivare al 10 settembre, data di inizio dei Campionati Europei. Dopo Messina, la squadra si trasferirà a Firenze per altri cinque giorni di lavoro, con l’obiettivo di finalizzare alcune cose e prepararsi al viaggio verso i Europei. L’evento sarà anche un’occasione per festeggiare la pallavolo italiana in una location spettacolare. L’arrivo di Bryan Argilagos rappresenta un ulteriore passo verso la consolidazione del gruppo e la preparazione per un evento internazionale di alto livello.