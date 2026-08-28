Veterani del Athletic criticono decisioni di Uriarte senza consulto, riducendo ricavi e tradizione

Il club Athletic ha suscitato il malcontento tra i veterani, con Dani Ruiz Bazán, ex capitano del team, che ha espresso il disappunto per le decisioni prese senza consultare chi ha contribuito alla storia del club. La misura, che include la riduzione dei passaggi di favore e la limitazione delle inviti, ha suscitato proteste tra i giocatori e i veterani, che vedono in queste scelte un abbandono della tradizione. La misura, che non ammette discussioni, ha portato a una riduzione dei ricavi del club, che non rispetta le norme televisive della Liga. La protesta dei giocatori, che hanno rifiutato di parlare con la stampa, si aggiunge al disappunto dei veterani, che collaborano con la Fondazione Athletic in varie iniziative.

Decisioni senza consulto e riduzione dei ricavi

Le decisioni prese dalla Junta Directiva, guidata da Jon Uriarte, hanno suscitato un forte malcontento tra i veterani e i giocatori. La misura, che include la riduzione dei passaggi di favore e la limitazione delle inviti, ha portato a una riduzione dei ricavi del club, che non rispetta le norme televisive della Liga. La misura non ammette discussioni e ha causato un senso di abbandono tra chi ha contribuito al successo del club. Dani Ruiz Bazán, ex capitano, ha espresso il suo disappunto, sottolineando che le decisioni non sono state condivise, causando un senso di abbandono tra chi ha contribuito al successo del club.

Protesta dei giocatori e dissenso tra i veterani

La protesta dei giocatori, che hanno rifiutato di parlare con la stampa, si aggiunge al disappunto dei veterani, che collaborano con la Fondazione Athletic in varie iniziative. La misura, che include la riduzione dei passaggi di favore e la limitazione delle inviti, ha suscitato proteste tra i giocatori e i veterani, che vedono in queste scelte un abbandono della tradizione. La misura ha portato a una riduzione dei ricavi del club, che non rispetta le norme televisive della Liga. Dani ha espresso il suo disappunto, sottolineando che le decisioni non sono state condivise, causando un senso di abbandono tra chi ha contribuito al successo del club.

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La misura, che include la riduzione dei passaggi di favore e la limitazione delle inviti, ha suscitato proteste tra i giocatori e i veterani, che vedono in queste scelte un abbandono della tradizione. La misura, che non ammette discussioni, ha portato a una riduzione dei ricavi del club, che non rispetta le norme televisive della Liga. La protesta dei giocatori, che hanno rifiutato di parlare con la stampa, si aggiunge al disappunto dei veterani, che collaborano con la Fondazione Athletic in varie iniziative.

La misura, che include la riduzione dei passaggi di favore e la limitazione delle inviti, ha suscitato proteste tra i giocatori e i veterani, che vedono in queste scelte un abbandono della tradizione. La misura, che non ammette discussioni, ha portato a una riduzione dei ricavi del club, che non rispetta le norme televisive della Liga. La protesta dei giocatori e il disappunto dei veterani riflettono un senso di abbandono per le decisioni non condivise. Dani ha espresso il suo disappunto, sottolineando che le decisioni non sono state condivise, causando un senso di abbandono tra chi ha contribuito al successo del club.

La misura include la riduzione dei passaggi di favore e la limitazione delle inviti.

La misura ha portato a una riduzione dei ricavi del club.

La protesta dei giocatori si aggiunge al disappunto dei veterani.

Dani ha espresso il suo disappunto per le decisioni non condivise.