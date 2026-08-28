Sandra Alonso torna al pelotón professionale dopo la maternità, firmando con il Laboral Kutxa per la prossima stagione

Sandra Alonso torna al pelotón professionale dopo la maternità, firmando con il Laboral Kutxa-Euskadi per la prossima stagione. La ciclista, originaria di Torrevieja, ha dato alla luce in dicembre 2025 e ora si prepara a riprendere la carriera con ambizioni elevate. La sua decisione di tornare al top è motivata da un forte desiderio di proseguire la sua carriera nel ciclismo e di dimostrare che la maternità e l’attività sportiva di alto livello possono convivere. Alonso, 28 anni, ha interrotto la sua attività professionale nel 2025, quando militava nel team Ceratizit Pro Cycling, e dopo la nascita del figlio ha ripreso a correre con il maillot del Eneicat-Be Call, ottenendo risultati significativi come la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo e la sesta posizione in una prova in linea.

Obiettivi e ambizioni per la prossima stagione

Alonso ha fissato come obiettivi principali la partecipazione alla París-Roubaix, una prova in cui ha ottenuto la decima posizione nel 2022, e il ritorno al Tour de Francia. L’atleta ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità offerta dal Laboral Kutxa, sottolineando che “fichar per il Laboral Kutxa è la migliore recompensa a tutto l’efforto realizzato quest’anno”. Inoltre, ha sottolineato che “ho ritornato più forte e ho dimostrato un buon livello competitivo”, confermando la sua determinazione a raggiungere nuovi traguardi. La sua esperienza, inoltre, è vista come un esempio per dimostrare la compatibilità tra maternità e sport di alto livello.

Alonso ha espresso la sua convinzione che la maternità e il ciclismo di alto livello siano pienamente compatibili. La sua decisione di tornare al pelotón professionale rappresenta un passo importante per la sua carriera e per la sua famiglia, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi nel mondo del ciclismo. La sua esperienza e la sua determinazione potrebbero diventare un esempio per altre atlete che desiderano conciliare la maternità con la carriera sportiva.

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Un ritorno con prospettive positive

Il manager sportivo del Laboral Kutxa, Ion Lazkano, ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo di Alonso, sottolineando la “rapidezza con cui ha recuperato un livello competitivo dopo la maternità, le sue ambizioni e la sua passione”. L’atleta è il quarto acquisto del team per la prossima stagione, dopo i nomi di Maier Olano, Ayala Serrano e Maite Urteaga. Lazkano ha aggiunto che “il team e le sue esigenze si sposano perfettamente con le sue aspirazioni, un calendario adeguato e opportunità in gare classiche o di media montagna”. Inoltre, ha sottolineato che “il suo livello massimo è ancora da raggiungere”, un commento che conferma l’ottimismo del team nei confronti del suo futuro.

Alonso ha dimostrato di essere pronta a riprendere la carriera al top, con risultati significativi negli ultimi mesi. La sua partecipazione alla París-Roubaix e al Tour de Francia rappresenta un’importante sfida per la sua carriera. Il suo ritorno al pelotón professionale non solo rappresenta un passo avanti per la sua carriera, ma anche un esempio di come la maternità e il ciclismo di alto livello possano convivere senza compromettere le prestazioni. La sua esperienza e la sua determinazione potranno ispirare altre atlete a seguire il suo esempio.