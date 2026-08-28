Suso, dal grande arrivo al rischio di partenza in poco tempo

Suso non è presente in campo, il Cádiz cerca una soluzione per il giocatore

Suso, il talento che il Cádiz presentò come il volto del suo progetto, si trova oggi a un passo dall’abbandonare la squadra dopo poco più di un anno. Il giocatore, arrivato in estate con un contratto di quattro anni e un salario di circa un milione di euro annui, non ha ancora soddisfatto le aspettative che si erano create intorno a lui. Il club, in cerca di una soluzione concreta, ha iniziato a cercare una sua uscita nei giorni finali del mercato, con il giocatore che non ha partecipato a due partite recenti e non è previsto nella prossima gara contro il Valladolid.

Un sogno iniziato con grande entusiasmo

Suso, nato a Cádiz, aveva lasciato la sua città a 16 anni per unirsi alla cantera del Liverpool. La sua carriera, però, ha visto un’altra svolta quando è tornato in patria per firmare con il Cádiz. Il club lo ha accolto con una presentazione di alto livello, sottolineando la sua importanza per il progetto. Il suo palmarés, tra cui la vittoria in Europa League con il Sevilla, aveva reso il suo arrivo un evento di grande rilevanza.

Il progetto del club si è rivelato troppo ambizioso per lui.

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Nonostante le aspettative elevate, Suso ha concluso il suo primo anno con un gol e tre assistenze, una performance considerata insufficiente per il ruolo che si aspettava da lui. Il club, che aveva investito tanto in lui, ora cerca una via d’uscita, anche se non è ancora stato raggiunto un accordo con il giocatore. Il contratto firmato in estate prevede che entrambe le parti si impegnino per trovare una soluzione, ma al momento non c’è un’intesa definitiva.

Un futuro lontano dalla maglia amarilla

Il progetto del Cádiz, che aveva visto Suso come emblema del nuovo ciclo, si è rivelato un po’ troppo ambizioso per il giocatore. Il club, che lo aveva accolto con grande entusiasmo, ora si trova a dover affrontare la possibilità di perderlo. La sua assenza in campo, con l’ultimo incontro in cui non è stato incluso, indica una situazione di tensione tra le parti. Il mercato si avvicina alla fine, e il club ha già iniziato a cercare alternative per il ruolo che Suso aveva dovuto svolgere. Il futuro di Suso sembra sempre più lontano dalla maglia del Cádiz. Il club, che aveva scommesso su di lui, ora cerca una soluzione che possa permettergli di proseguire la sua carriera in un ambiente più adatto alle sue capacità. La situazione, pur non essendo ancora risolta, indica un’evoluzione nella relazione tra il giocatore e la società, con un’uscita che potrebbe diventare realtà nei prossimi mesi.

Suso ha firmato un contratto di quattro anni con il Cádiz.

Il giocatore non ha partecipato a due partite recenti.

Il club cerca una soluzione per il suo futuro.