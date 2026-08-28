Il campionato è una partita, e chi gioca bene si stanca meno. Marc Márquez e Bezzecchi in MotoGP a Aragón.

Marc Márquez e Bezzecchi in pista durante la gara di MotoGP a Aragón, con il circuito che sembra favorire alcuni piloti

Il campionato è una partita, e chi gioca bene si stanca meno. Questo è il pensiero di Marc Márquez, campione in carica, durante la sessione di prove del Gran Premio di Aragón. Il pilota della Ducati ha espresso un’analisi simile a quella del calcio, dove i giocatori che si trovano in posizione di vantaggio si sentono più a loro agio e riescono a mantenere un livello di prestazioni costante. “È come nel calcio, quando giochi bene, ti stanchi meno”, ha detto Márquez, riferendosi al circuito di Motorland, dove i piloti si trovano in una situazione di equilibrio tra sfida e controllo.

La gara è sempre difficile, ma alcuni la gestiscono meglio

Nonostante la sensazione di comfort, Márquez ha sottolineato che non si può mai prendere per scontato la vittoria. “Non è detto che siamo in un circuito favorevole, o che abbiamo vinto spesso qui, che vada a finire facilmente”, ha spiegato, riferendosi al fatto che ogni gara richiede un impegno totale. Il pilota ha anche riconosciuto che la competizione è serrata, con diversi piloti che si stanno giocando il Mondiale. “Tutto il mondo ha spinto per la Q2, per classificarsi, per preparare la gara. Oggi si è visto che il fine settimana sarà molto acceso”, ha aggiunto, sottolineando l’impegno di tutti i partecipanti.

Non significa che non si sappia girare a sinistra, ma semplicemente che siamo più a nostro agio in quelle direzioni. Questo è quanto ha spiegato Márquez, riferendosi al suo stile di guida e alla sua capacità di adattarsi a diversi tracciati. Il pilota ha anche sottolineato che alcuni circuiti sono più adatti a certi piloti, ma che ogni gara richiede un impegno totale. “Non significa che non si sappia girare a sinistra, ma semplicemente che siamo più a nostro agio in quelle direzioni”, ha ripetuto, confermando la sua strategia di adattamento.

Pubblicità

Bezzecchi, la sorpresa del momento

Bezzecchi, pilota della Ducati, ha sorpreso tutti con un’ottima prestazione, battendo il record e mettendo in difficoltà i Márquez. “Sì, ha fatto un grande fine settimana a Silverstone e si è rivelato un pilota coraggioso, veloce e che continuerà a correre veloce tutta la stagione”, ha commentato Márquez, riconoscendo l’abilità del compagno di squadra. La sua performance ha dimostrato come la preparazione e la strategia possano portare a risultati inaspettati, anche in un circuito dove si pensa di avere un vantaggio.

La strategia di Márquez, però, ha anche previsto un approccio prudente. “Lo avevamo in mente, che se nel primo tentativo andava bene, dovevamo minimizzare i rischi”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di non prendere decisioni troppo rischiose. Questo approccio ha permesso al pilota di mantenere un livello di prestazioni costante, senza però compromettere la sua posizione in classifica. Il circuito di Aragón, pur non essendo un tracciato favorevole, ha mostrato come la preparazione e la strategia siano fondamentali per ottenere risultati. Márquez ha anche parlato del fatto che alcuni circuiti sono più adatti a certi piloti, ma che ogni gara richiede un impegno totale. “Non significa che non si sappia girare a sinistra, ma semplicemente che siamo più a nostro agio in quelle direzioni”, ha spiegato, riferendosi al suo stile di guida.

Con la gara in arrivo, il pilota ha espresso la sua convinzione che il fine settimana sarà intenso e che tutti i piloti saranno pronti a dare il massimo. “Oggi siamo terzi, ma dobbiamo continuare a lavorare per lottare per la vittoria, la pole e per cercare di ottenere il massimo”, ha concluso Márquez, mostrando la sua determinazione e la sua capacità di adattarsi a ogni situazione. La gara di Aragón, quindi, non è solo una competizione, ma un test di resistenza e di abilità, dove chi gioca bene si stanca meno, ma non si ferma mai.