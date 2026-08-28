Leknessund vince a Valdelinares, il noruego si aggiudica la settima tappa della Vuelta.

Ciclisti in azione durante la settima tappa della Vuelta a España a Valdelinares

Andreas Leknessund ha vinto la settima tappa della Vuelta a España, conquistando la vittoria in solitaria dopo una fuga di 150 chilometri. Il noruego, membro del team Uno-X, ha completato la sua azione con grande precisione, sconfiggendo i rivali e dimostrando una capacità straordinaria in salita. La vittoria arriva dopo un’altra prestazione eccezionale del team noruego, che ha già vinto in Giro e Tour. La tappa, disputata a Valdelinares, ha visto un’azione intensa con la partecipazione di diversi ciclisti, tra cui Wout van Aert e Tadej Pogacar, che hanno giocato un ruolo chiave nel contesto della gara.

Una vittoria in solitaria

La vittoria di Leknessund è arrivata in modo decisivo, con il noruego che ha completato la sua fuga in modo solitario. Il team Uno-X ha dimostrato una grande coesione, con Tobias Halland Johannessen che ha svolto un ruolo cruciale nel supporto del leader. La tappa ha visto un’azione intensa, con diversi ciclisti che hanno tentato di inseguire, ma Leknessund ha mantenuto il controllo della situazione. La sua vittoria è un ulteriore successo per il team noruego, che ha già conquistato diversi successi in questa stagione.

La forza di Van Aert e Pogacar

Wout van Aert e Tadej Pogacar hanno giocato un ruolo importante nella tappa, con Van Aert che ha iniziato la fuga e Pogacar che ha cercato di mantenere il controllo del gruppo. La presenza di Van Aert ha inquietato i rivali, ma Leknessund ha dimostrato di essere in grado di gestire la situazione. Pogacar, noto per la sua capacità di dominare in salita, ha cercato di aprire la strada a Carapaz e Roglic, ma Leknessund ha risposto con una performance eccezionale.

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La tappa ha visto un’azione intensa, con diversi ciclisti che hanno tentato di inseguire, ma Leknessund ha mantenuto il controllo della situazione. Il noruego ha dimostrato una grande capacità di gestione in salita, con un’azione precisa e determinata. La sua vittoria è un ulteriore successo per il team Uno-X, che ha dimostrato una grande coesione e capacità di gestione in salita. La tappa ha visto un’azione intensa, con diversi ciclisti che hanno tentato di inseguire, ma Leknessund ha mantenuto il controllo della situazione.

Andreas Leknessund ha vinto la settima tappa della Vuelta a España.

La vittoria è arrivata in solitaria dopo una fuga di 150 chilometri.

Il team Uno-X ha dimostrato una grande coesione e capacità di gestione in salita.

La vittoria di Leknessund a Valdelinares è un altro successo per il team Uno-X, che ha dimostrato una grande coesione e capacità di gestione in salita. La tappa ha visto un’azione intensa, con diversi ciclisti che hanno tentato di inseguire, ma Leknessund ha mantenuto il controllo della situazione. La sua vittoria è un ulteriore successo per il team noruego, che ha già conquistato diversi successi in questa stagione. La tappa ha visto un’azione intensa, con diversi ciclisti che hanno tentato di inseguire, ma Leknessund ha mantenuto il controllo della situazione.