Valverde si concentra, Mourinho lo vede come fulcro del centrocampo

Il Real Madrid ha visto un nuovo assetto in campo con la concentrazione di Federico Valverde, che si sta dimostrando fondamentale nella stagione 2026. La sua posizione centrale, scelta da José Mourinho, ha permesso al capitano di emergere come punto di riferimento, soprattutto con la mancanza di Aurélien Tchouaméni, infortunato. Valverde, con un rendimento difensivo e un’efficacia nel passaggio, ha contribuito a un equilibrio di squadra che si basa su un attacco di quattro giocatori, con la possibilità di inserire Yan Diomande. La sua capacità di lavoro e la sua combatività sono state apprezzate dal tecnico, che vede in lui un elemento chiave per mantenere l’intensità del gruppo.

Valverde si concentra, Mourinho lo vede come fulcro del centrocampo

Il tecnico del Real Madrid, José Mourinho, ha espresso la sua fiducia in Valverde, che si è adattato alla posizione centrale, un ruolo che il mister ritiene possa offrire maggiori contributi al team. Durante il match contro la Real Sociedad, Valverde ha dimostrato una forte presenza in campo, con un’azione decisiva che ha portato al 1-0 grazie a un assist a Kylian Mbappé. Il giocatore ha anche completato il 93% dei passaggi, un dato notevole, e ha partecipato a due tiri a porta, uno dei quali è stato bloccato dalla difesa avversaria e l’altro parato da Remiro. Questi numeri testimoniano un miglioramento nella sua capacità di controllo del gioco.

Valverde ha completato il 93% dei passaggi in campo, un dato notevole. La sua posizione al centro ha permesso al Real Madrid di mantenere un equilibrio tra attacco e difesa, con un attacco di quattro giocatori che si sostituiscono in modo fluido. La sua capacità di lavoro e la sua combatività sono state apprezzate da Mourinho, che vede in lui un elemento chiave per mantenere l’intensità del gruppo. La sua leadership e la sua resistenza fisica soddisfano il tecnico, che valuta positivamente il suo contributo al team.

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Un ruolo chiave per il centrocampo

La mancanza di Tchouaméni ha aperto le porte per Valverde, che si è dimostrato intoccabile nel primo turno di campionato. Mourinho ha scelto di farlo giocare al centro, un ruolo che il giocatore ha adattato con successo, mostrando una leadership e una resistenza fisica che soddisfano il tecnico. Il mister ha anche sottolineato la sua capacità di lavoro, considerata essenziale per mantenere l’equilibrio del team. Valverde, con la sua intensità e la sua combattività, ha contribuito a elevare il livello generale di energia del gruppo, un aspetto che Mourinho valuta positivamente.

Nonostante le sue capacità, Valverde non è l’unico opzione per la squadra. Mourinho ha menzionato altre alternative per la fascia destra, come Güler, Diomande, Brahim e Bernardo, tutti giocatori che offrono garanzie. Tuttavia, il ruolo centrale sembra essere la scelta più adatta per il momento, con Valverde che si sta dimostrando un punto di riferimento per il Real Madrid. La sua concentrazione e la sua determinazione sono state chiaramente apprezzate, anche se il cammino è ancora lungo e richiede ulteriori conferme. Valverde ha partecipato a due tiri a porta, uno bloccato e l’altro parato. La sua presenza in campo ha permesso al Real Madrid di mantenere un equilibrio tra attacco e difesa, con un attacco di quattro giocatori che si sostituiscono in modo fluido. La sua capacità di lavoro e la sua combatività sono state apprezzate da Mourinho, che vede in lui un elemento chiave per mantenere l’intensità del gruppo. La sua leadership e la sua resistenza fisica soddisfano il tecnico, che valuta positivamente il suo contributo al team.

Valverde ha completato il 93% dei passaggi in campo.

Ha partecipato a due tiri a porta, uno bloccato e l’altro parato.

Ha giocato al centro, un ruolo scelto da Mourinho.

La stagione 2026 sembra essere un punto di svolta per Valverde, che si sta adattando a un ruolo diverso da quello di sempre. La sua concentrazione e la sua capacità di lavoro sono state chiaramente apprezzate, anche se il cammino è ancora lungo e richiede ulteriori conferme. Il Real Madrid, con la sua nuova formazione, sembra aver trovato un elemento chiave per il centrocampo, con Valverde che si sta dimostrando un punto di riferimento per il team.