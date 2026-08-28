Arbeloa: “Sarò sempre madridista, ho un amico in panchina”

Arbeloa, allenatore del Fulham, parla del suo legame con il Real Madrid e del progetto del club londinese

Arbeloa, ex allenatore del Real Madrid e attualmente in panchina al Fulham, ha espresso il suo legame indelebile con il club madridista durante un’intervista su DAZN. L’allenatore spagnolo ha ribadito di essere sempre stato e sarà sempre madridista, sottolineando che il Real Madrid è “il club della sua vita”. L’annuncio arriva dopo la sua ultima esperienza come tecnico del club madrileño, che ha concluso con un mix di gratitudine e riflessione. L’attaccamento al club è stato ribadito anche in relazione al suo attuale ruolo al Fulham, dove ha espresso un forte legame con i giocatori che ha portato in squadra, come Gonzalo García e César Palacios, due ex canteranis del Real Madrid.

Un legame che non si spezza

Arbeloa ha sottolineato come il suo legame con il Real Madrid non si sia mai interrotto, anche dopo la sua esperienza come allenatore del club. “Sono sempre stato madridista e lo sarò sempre”, ha detto, aggiungendo che la sua passione per il club è rimasta intatta nonostante la distanza. L’allenatore ha anche espresso un forte apprezzamento per il lavoro svolto al Real Madrid, riconoscendo che l’esperienza ha rappresentato un “grande apprendistato” e una “grande esperienza”. Tuttavia, ha anche riconosciuto che la sua ultima stagione come allenatore non è andata come sperava, ma ha ribadito la sua gratitudine verso il club.

Un progetto ambizioso al Fulham

Il trasferimento al Fulham ha rappresentato un nuovo inizio per Arbeloa, che ha spiegato come il progetto del club londinese lo abbia attirato. L’allenatore ha descritto il progetto come un’idea di costruire una squadra giovane e ambiziosa, con un’identità di gioco aggressiva e concreta. “Voglio un blocco molto agressivo senza palla, valente nella pressione”, ha detto, sottolineando come il suo stile di gioco sia stato influenzato anche da esperienze passate. L’obiettivo è creare una squadra che sia competitiva e che possa crescere nel tempo, basandosi su valori di lavoro e ambizione.

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Arbeloa ha anche parlato dei due giocatori che ha portato al Fulham, Gonzalo García e César Palacios, entrambi ex canteranis del Real Madrid. Ha espresso un forte apprezzamento per il loro talento e per la loro personalità, sottolineando come siano giocatori che condividono la stessa ambizione e la stessa autoesigenza. “Sono due giocatori con un talento inimmaginabile, che condividono la stessa personalità e la stessa ambizione”, ha detto, riconoscendo come il loro arrivo al Fulham possa rappresentare un’opportunità per il club.

Nonostante la sua nuova avventura in Premier League, Arbeloa ha ribadito che il suo cuore resta a Madrid. “Seguirò tutti i loro partiti”, ha detto, confermando il suo legame con il club che lo ha formato. Il suo discorso ha rivelato un mix di gratitudine, riflessione e passione, con un forte senso di appartenenza al Real Madrid che non si è mai spento. Il suo futuro al Fulham sembra essere un progetto ambizioso, ma con un legame indelebile con il club che lo ha visto crescere.

Arbeloa ha anche sottolineato come il suo legame con il Real Madrid non si sia mai interrotto, anche dopo la sua esperienza come allenatore del club. “Sono sempre stato madridista e lo sarò sempre”, ha detto, aggiungendo che la sua passione per il club è rimasta intatta nonostante la distanza. L’allenatore ha anche espresso un forte apprezzamento per il lavoro svolto al Real Madrid, riconoscendo che l’esperienza ha rappresentato un “grande apprendistato” e una “grande esperienza”. Tuttavia, ha anche riconosciuto che la sua ultima stagione come allenatore non è andata come sperava, ma ha ribadito la sua gratitudine verso il club.