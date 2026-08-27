Rafa Yuste: “Han passato una linea rossa; le sue parole mi indignano”

Rafa Yuste e Gil Marín discutono su dichiarazioni riguardo a Julián Alvarez, con tensioni tra club

Un confronto acceso tra due figure chiave del calcio

Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, ha reagito con forza alle dichiarazioni di Gil Marín, presidente dell’Atlético de Madrid, definendole una mancanza di rispetto e educazione. La tensione tra i due club, già in atto per il caso di Julián Alvarez, si è intensificata dopo le parole del presidente dell’Atlético, che ha accusato il Barça di aver cercato di ingannare il calciatore. Yuste, in una dichiarazione su Movistar Plus, ha espresso indignazione e ha sottolineato come il club catalano abbia sempre rispettato i propri rivali e i giocatori del mondo. Le parole di Gil Marín hanno superato un limite.

Le dichiarazioni di Yuste: una linea rossa non può essere superata

“Han passato una linea rossa; le sue parole mi indignano”, ha detto Yuste, riferendosi alle parole di Gil Marín. Il vicepresidente ha sottolineato che le dichiarazioni del presidente dell’Atlético non solo mancano di rispetto, ma anche di educazione. “Non lo capisco affatto”, ha aggiunto, evidenziando la profonda delusione per la mancanza di professionalità da parte del dirigente dell’Atlético. Il Barça ha sempre mantenuto un comportamento esemplare. Yuste ha ricordato che il club, attraverso il presidente Joan Laporta e la Direzione Deportiva, ha sempre agito con trasparenza e rispetto.

Yuste ha anche spiegato che ha avuto l’opportunità di parlare con Gil Marín e con altri dirigenti in Mónaco, durante un incontro organizzato per discutere le relazioni tra i due club. “Ci siamo salutati perché è importante mantenere valori come l’educazione”, ha detto, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo. Tuttavia, le dichiarazioni di Gil Marín, secondo Yuste, hanno reso impossibile un confronto sereno. “Con quelle parole è passata una linea rossa”, ha concluso, indicando che il tono delle parole del presidente dell’Atlético ha superato i limiti accettati. La situazione tra i due club si è ulteriormente complicata a causa del caso di Julián Alvarez, che ha visto il calciatore vincere il campionato con il Barça. Yuste ha sottolineato che il club catalano ha sempre agito con trasparenza e rispetto, ma le parole di Gil Marín hanno messo in discussione questa posizione. “Il Barça ha sempre rispettato tutti i rivali e tutti i giocatori del mondo”, ha ripetuto Yuste, evidenziando una posizione ferma e risoluta. La situazione, per ora, non sembra destinata a migliorare.

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Un clima di tensione che non si placa

Le dichiarazioni di Yuste arrivano in un momento in cui i rapporti tra Barça e Atlético de Madrid sono particolarmente tesi. Il caso di Julián Alvarez ha suscitato polemiche e accuse reciproche. Yuste ha sottolineato che il club catalano ha sempre agito con trasparenza e rispetto, ma le parole di Gil Marín hanno messo in discussione questa posizione. Il rispetto reciproco è un valore fondamentale. La situazione, per ora, non sembra destinata a migliorare.

Un confronto che non si risolve

Yuste ha anche sottolineato che il Barça ha sempre mantenuto un comportamento esemplare, nonostante le accuse dell’Atlético. “Non capisco affatto le sue dichiarazioni”, ha detto, evidenziando la profonda delusione per la mancanza di professionalità da parte del dirigente dell’Atlético. Le parole di Gil Marín hanno creato un clima di tensione. La situazione, per ora, non sembra destinata a migliorare. —

Un confronto che non si risolve

Yuste ha anche sottolineato che il Barça ha sempre mantenuto un comportamento esemplare, nonostante le accuse dell’Atlético. “Non capisco affatto le sue dichiarazioni”, ha detto, evidenziando la profonda delusione per la mancanza di professionalità da parte del dirigente dell’Atlético. Le parole di Gil Marín hanno creato un clima di tensione. La situazione, per ora, non sembra destinata a migliorare.