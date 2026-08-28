David Almansa domina la FP1 di Aragon, Guido Pini in quinta posizione

Piloti in pista durante le prove libere di Moto3 a Aragon, con Almansa in testa

Il pilota spagnolo David Almansa ha dominato la prima sessione di prove libere (FP1) del Gran Premio di Aragon in Moto3, registrando il miglior tempo con un margine di 122 millesimi sul connazionale Brian Uriarte. Guido Pini, primo italiano in gara, ha chiuso al quinto posto con un tempo a 331 millesimi dal leader. La sessione, svolta sul tracciato “MotorLand” di Alcaniz, ha visto condizioni meteo ideali con temperature elevate sull’asfalto e un sole pieno.

Almansa in testa, Uriarte e Buchanan in seconda fila

Almansa, in sella alla KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP, ha sfruttato le condizioni di pista per registrare un tempo di 1:58.708, superando il connazionale Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e l’australiano Cormac Buchanan (KTM Code), che ha chiuso al terzo posto a 142 millesimi. La top10 è completata dallo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) in quarta posizione, a 302 millesimi dal leader, e da Guido Pini (Honda Leopard), che ha rappresentato l’Italia in una posizione di prestigio.

La classifica della FP1 ha visto il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) in nona posizione a 560 millesimi da Almansa, mentre lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) ha completato la top10 a 775 millesimi. Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) ha chiuso 18° a 1.272 millesimi, mentre Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) ha terminato 23° a 1.925 millesimi. La classe più leggera si prepara ora alle pre-qualifiche, che inizieranno alle ore 13.15 e potranno contribuire a evitare la Q1 nelle qualifiche del giorno successivo.

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Le condizioni e le prossime sfide

Le condizioni meteo hanno giocato un ruolo fondamentale nella FP1, con un sole pieno e temperature sull’asfalto che hanno raggiunto i 36°. Questo ha permesso ai piloti di testare le loro capacità in un ambiente estremo ma controllabile. La pista, denominata “MotorLand”, ha offerto un mix di curve e rettilinei che ha messo alla prova la tecnica e la velocità dei migliori. La sessione di prove ha rivelato un’ottima forma dei piloti, con un’atmosfera competitiva e una pista in ottime condizioni. La prossima sfida per Almansa e per i suoi concorrenti sarà la qualifica, dove la posizione iniziale potrebbe influenzare significativamente la gara. La FP1 di Aragon segna un altro passo avanti per la Moto3 nel 2026, con un calendario che si avvicina al termine della stagione.

La classifica della FP1 ha visto anche la presenza di altri piloti di spicco, tra cui lo spagnolo Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) in sesta posizione a 410 millesimi e Adrian Fernandez (Honda Leopard) in settima a 413 millesimi. L’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) ha chiuso ottavo a 533 millesimi. La competizione è stata intensa e ha visto la partecipazione di diversi team e piloti di alto livello.