Mercedes sceglie Antonelli come leader: Russell deve supportarlo per vincere il Mondiale

Team Principal Mercedes e pilota in pista durante una gara di Formula 1

Mercedes ha rivelato una strategia chiara per la stagione 2026: Kimi Antonelli deve essere il pilota da proteggere, mentre George Russell è chiamato a supportarlo per vincere il Mondiale. L’annuncio è arrivato attraverso le dichiarazioni di Gunther Steiner, ex team principal della Haas, che ha analizzato la situazione interna della squadra. La decisione, secondo Steiner, non è solo legata alle circostanze di una singola gara, ma rappresenta una scelta di gerarchia che potrebbe definire il futuro del team.

Una missione per Russell: supportare Antonelli

Steiner ha spiegato che la strategia di Mercedes non si basa su un ruolo di “secondo pilota” per Russell, ma su un messaggio chiaro: “Devi supportare Kimi per vincere il campionato del mondo: questa è la tua missione per questa stagione”. La squadra, con entrambi i piloti in corsa per il titolo, ha scelto di ridurre i rischi di una competizione interna, privilegiando la posizione di Antonelli. La scelta di far sostenere Russell a Antonelli potrebbe essere una mossa per garantire la vittoria del team.

Un cambio di ruolo per Toto Wolff

Steiner ha anche sottolineato come Toto Wolff, Team Principal di Mercedes, si trovi oggi in una posizione di forza diversa rispetto a quella dei primi anni della sua esperienza a Brackley. All’epoca, dovette gestire il duello tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg senza il margine di controllo che oggi ha. Ora, con Antonelli in vantaggio nella classifica, Wolff sembra disporre di una maggiore capacità di influenzare le decisioni interne. “Ora Toto è diventato una persona che, secondo me, può dire a chiunque cosa fare”, ha commentato Steiner.

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La scelta di Mercedes potrebbe essere una strategia per evitare errori simili a quelli commessi da McLaren l’anno scorso, quando una gestione interna non ha portato a risultati positivi. Steiner ha messo in guardia: “Se vuoi vincere, questo è ciò che devi fare. Altrimenti si corre il rischio di fare quello che ha fatto la McLaren l’anno scorso e di rischiare di perdere il campionato del mondo. Si arriva all’ultima gara e si rischia di perderlo. Non di vincerlo, ma di perderlo”. La squadra sembra voler proteggere la propria candidatura al titolo, con Antonelli come pilota da tutelare maggiormente. La situazione potrebbe evolvere in modo significativo nel corso della stagione, con la gestione interna di Mercedes che potrebbe diventare un fattore chiave per il successo del team. La decisione di far sostenere Russell a Antonelli non è solo una mossa tattica, ma un segnale di come la squadra intende gestire il campionato. La strategia di Mercedes, per ora, sembra concentrarsi su un unico obiettivo: portare a Brackley il Mondiale.

Mercedes ha scelto Antonelli come pilota da proteggere

Russell deve supportarlo per vincere il Mondiale

Steiner ha analizzato la strategia del team

La gestione interna di Mercedes potrebbe diventare un punto di forza per la squadra, con un chiaro ruolo assegnato a entrambi i piloti. La decisione di far sostenere Russell a Antonelli non è solo una mossa tattica, ma una scelta strategica che potrebbe definire il futuro del team. La squadra sembra voler evitare errori passati e concentrarsi su un unico obiettivo: vincere il Mondiale.