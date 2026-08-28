Enric Mas batte Pogacar per la prima volta dal 2024 in una salita della Vuelta a España

Enric Mas supera Tadej Pogacar in una salita durante la Vuelta a España, un momento raro nel ciclismo moderno

Enric Mas ha vinto contro Tadej Pogacar per la prima volta dal 2024 in una salita durante la Vuelta a España, un evento raro e significativo nel mondo del ciclismo. Il successo, avvenuto a Castellón dopo due anni di attesa, ha segnato un momento di sfida e di riconciliazione tra due dei migliori atleti del momento. La vittoria di Mas, ottenuta in una salita di El Bartolo, ha messo in discussione la supremazia di Pogacar, che ha visto il suo dominio interrotto per la prima volta da un attacco in una fase cruciale della gara.

Un attacco che ha scosso il dominio di Pogacar

La vittoria di Enric Mas si è verificata in una salita di El Bartolo, un tratto di strada che ha visto il ciclista spagnolo superare il campione del mondo per la prima volta dal 2024. L’attacco di Mas, che ha portato alla vittoria in volata, ha rappresentato un momento di svolta per il ciclista, che ha dimostrato di poter competere con il miglior atleta del momento. “A Pogacar le cogí coronando, pero no pensé en poder ganarle”, ha dichiarato Mas, rivelando la sua sorpresa e la sua determinazione.

Un successo che non appare nel palmarés

La vittoria di Mas non è stata registrata nei classificatori ufficiali, ma ha avuto un impatto significativo sulle dinamiche della gara. L’attacco di Mas ha messo in discussione la supremazia di Pogacar, che ha visto il suo dominio interrotto per la prima volta da un atleta in una salita. “En el ciclismo, hay victorias que no aparecen en el palmarés y hay ataques que pueden marcar una trayectoria”, ha commentato un esperto, sottolineando l’importanza del momento.

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Questo successo ha rappresentato un punto di svolta per Mas, che ha potuto recuperare la fiducia dopo due anni di attesa. “Tras dos años cruzando su propio desierto, Enric puede haber encontrado el punto al que agarrarse para recuperar la fe”, ha scritto un giornalista, descrivendo il momento come un’occasione di riconciliazione e di sfida. La vittoria di Mas ha dimostrato che anche la “bestia”, come viene chiamato Pogacar, può essere umana. La gara ha visto un momento di tensione e di sfida, con Mas che ha dimostrato di poter competere con il miglior atleta del momento. La vittoria di Mas ha rappresentato un momento di svolta per il ciclista, che ha potuto recuperare la fiducia dopo due anni di attesa. “El calor me viene bien”, ha detto Mas, rivelando la sua determinazione e la sua capacità di competere in condizioni difficili.

Enric Mas ha vinto contro Pogacar per la prima volta dal 2024 in una salita della Vuelta a España.

La vittoria di Mas ha rappresentato un momento di svolta per il ciclista, che ha potuto recuperare la fiducia dopo due anni di attesa.

La gara ha visto un momento di tensione e di sfida, con Mas che ha dimostrato di poter competere con il miglior atleta del momento.