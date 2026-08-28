Harald V, rey noruego, muore a 89 anni: chi succederà al trono

Harald V, rey noruego, muore a 89 anni; famiglia reale e successione al trono

Harald V, rey noruego, ha perso la vita a 89 anni, in un momento in cui la sua salute si era aggravata nei giorni precedenti. Il monarca, che ha governato il paese per 35 anni, è morto a Oslo, accompagnato dalla sua famiglia, come ha comunicato ufficialmente la Casa Reale. La sua morte segna la fine di un regno che ha visto importanti cambiamenti nella storia norvegese. La successione al trono ora si decide tra i suoi figli, con il principe Haakon come erede designato.

Lo stato di salute del re e il suo legato

Harald V aveva affrontato una situazione delicata per la sua salute, segnata da anemia emolitica e da un accumulo di liquido causato dall’uso di cortisona. Il suo stato peggiorò nei giorni precedenti, con visite continue della famiglia al suo letto di morte. I media norvegensi avevano avvertito la popolazione sul rischio di “il peggio”, e infine il re è deceduto alle 6:35, nel ospedale di Oslo. Benché i dettagli siano ancora sconosciuti, si aspetta che la popolazione abbia l’opportunità di rendere omaggio al monarca che ha guidato il paese per oltre tre decenni.

La linea di successione e il nuovo regno

La successione norvegese, attualmente basata sulla primogenitura assoluta, favorisce i successori maschi. Nonostante sia il fratello minore, il principe Haakon è l’erede al trono. Questo fatto ha generato alcune controversie, poiché suo fratello Marius, nato da una relazione precedente al matrimonio con Haakon, è in arresto domiciliare dopo essere stato condannato a 4 anni di carcere per accuse di violenza sessuale. Mentre si risolve il ricorso, Marius svolgerà la pena nella residenza di Mette-Marit e Haakon.

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La nuova fase della monarchia norvegese sembra non essere esente da polemiche, soprattutto a causa della situazione della principessa Mette-Marit, che affronta un momento delicato dopo un trapianto di polmone e una crisi di reputazione legata ai suoi legami con Jeffrey Epstein. Nonostante il principe Haakon abbia convocato un Consiglio di Stato straordinario al Palazzo Reale venerdì 28 agosto, si prevede che la transizione sarà un processo complesso e delicato.

La morte di Harald V rappresenta un punto di svolta per la Norvegia, un paese che ha mantenuto una monarchia costante per decenni. Il suo legato, insieme a quello della sua sposa Sonia Haraldsen, che lo ha accompagnato dagli anni Cinquanta, lascerà un’impronta nella storia del regno. Mentre il paese si prepara a un nuovo regno, l’attenzione si concentra sul futuro della casa reale e sui nuovi sfide che affronterà il nuovo monarca. La successione al trono norvegese è un tema di grande importanza per la stabilità del paese. La situazione di Marius e la posizione di Mette-Marit aggiungono ulteriore complessità a questa transizione. La morte del re segna un momento di profonda trasformazione per la monarchia norvegese.

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