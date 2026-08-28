Monete per la fortuna ritirate da un monumento irlandese: il motivo

Operai ritirano monete da una roccia in Irlanda per preservare il monumento

La Calzada del Gigante, Patrimonio dell’Umanità in Irlanda del Nord, ha visto ritirare 10.000 monete che venivano infilate tra le colonne di basalto per ottenere buona fortuna. L’azione, condotta da un team del National Trust, è stata resa necessaria a causa dei danni causati alle roccie. Le monete, di origine europea, si corrodevano nel tempo, creando macchie e danni fisici e chimici alle strutture. L’operazione, avviata nel mese di maggio 2025, ha visto l’eliminazione di circa 20 chili di monete, che rappresentano un totale di 10.000 pezzi. La pratica, sebbene antica, si è diffusa negli ultimi anni con l’aumento del numero di visitatori.

Un fenomeno che ha causato danni significativi

Secondo un rapporto del Servizio Geologico dell’Irlanda del Nord, le monete erano state ritenute dannose per la struttura del monumento. Il metallo, infatti, esercitava una pressione su ogni singola roccia, e con l’ossidazione si creava un effetto di espansione laterale. “È un alivio, le monete stavano causando danni considerabili”, ha dichiarato Cliff Henry, responsabile della conservazione della natura. L’azione di rimozione ha permesso al monumento di tornare a un aspetto più naturale, formato da 40.000 colonne di basalto create da attività vulcanica milioni di anni fa.

Un’abitudine che ha avuto un impatto negativo

La pratica di infilare monete tra le colonne di basalto era già in uso da secoli, ma solo negli ultimi anni si è diffusa in modo significativo. L’aumento del numero di visitatori ha reso più frequente l’abitudine, che ha portato a un incremento dei danni. I lavoratori, durante l’operazione, hanno dovuto spendere fino a 20 minuti per rimuovere singole monete, a causa della loro posizione e della difficoltà di accesso. Il National Trust ha espresso preoccupazione per lo stato delle roccie, sottolineando l’importanza di preservare il sito.

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La Calzada del Gigante, uno dei monumenti più famosi del mondo, è un’area geologica unica, con colonne di basalto che si estendono per chilometri. L’azione di rimozione delle monete è un passo importante per garantire la sua conservazione a lungo termine. La rimozione di 10.000 monete ha permesso di ridurre i danni e di permettere al monumento di tornare a un aspetto più autentico. L’operazione, sebbene complessa, rappresenta un esempio di come le pratiche culturali possano influire in modo significativo sulla conservazione di un sito storico e naturalistico.

Ritirate 10.000 monete per preservare il monumento

Danni causati da corrosione e pressione delle monete

Operazione avviata nel 2025 e completata in parte