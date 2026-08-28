Medagliere spagnolo aperto con due argenti: El K4 500 e Laia Pelachs

Atleti spagnoli in finale al mondiale, due argenti per El K4 500 e Laia Pelachs

La Spagna ha aperto il medagliere al Mondiale di paracanoe con due argenti, conquistati da El K4 500 e da Laia Pelachs. La squadra femminile, composta da Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García e Bárbara Pardo, ha ottenuto la seconda medaglia d’argento nella categoria K4 500, mentre Laia Pelachs ha aggiunto un altro argento nella prova K1 1.000 metri. La Spagna, che ha sempre mantenuto una posizione di vantaggio nella gara, ha visto il team cinese vincere la medaglia d’oro con un tempo di 1:38.67, precedendo di due centesimi il quartetto spagnolo, che ha concluso in 1:39.91. La squadra tedesca ha completato il podio, chiudendo la competizione in terza posizione.

El K4 500: una sfida con il team cinese

Il K4 500 femminile, che aveva come obiettivo riconquistare il podio dopo l’oro ottenuto a Milán, ha affrontato una gara estremamente competitiva. Dalla partenza, il team cinese, formato da Yu, Yin, Wang e Shen, ha dominato la gara, mantenendo il vantaggio per tutta la prova. La squadra spagnola, pur rimanendo in seconda posizione, non è riuscita a superare i cinesi prima della fine. La gara si è conclusa con un tempo di 1:39.91 per la squadra spagnola, che ha avuto un vantaggio di due centesimi rispetto alla Germania, che ha completato il podio. La Spagna ha aperto il medagliere con un argento, un risultato che conferma la sua forza in questa disciplina.

Laia Pelachs: un’altra medaglia d’argento

Laia Pelachs, nella prova K1 1.000 metri, ha aggiunto un altro argento al medagliere spagnolo. La palista, che si è esibita per la prima volta in questa competizione, ha mantenuto una posizione di vantaggio per tutta la gara, finendo in seconda posizione con un tempo di 4:14.76. La vittoria è andata alla húngara Zsoka Csikos, che ha concluso in 4:11.95, mentre la medaglia di bronzo è stata conquistata dalla danese Pernille Brandstrup Knudsen con un tempo di 4:17.30. Laia Pelachs ha contribuito in modo significativo al successo della Spagna, aggiungendo un’altra medaglia d’argento al medagliere.

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Il K4 500 maschile, formato da Adrián del Río, Marcus Cooper, Carlos Arevalo e Rodrigo Germade, ha concluso la gara in ottava posizione con un tempo di 1:26.91, non riuscendo a raggiungere il podio. La squadra tedesca, con Rendschmidt, Lemke, Schopf e Liebscher-Lucz, ha vinto la gara con un tempo di 1:23.95, dimostrando una superiorità tecnica e fisica. In altre categorie, Angels Moreno e Viktoria Yarchevska hanno finito quinte nella prova C2 500, mentre Pablo Crespo è stato sesto nella C1 1000 e Pablo Graña quinto nella C1 200, a tre decimi dal podio. In paracanoe, David González ha concluso sesto nella prova VL1 200 metri.

La Spagna, pur non riuscendo a vincere la medaglia d’oro in alcune categorie, ha dimostrato una grande coesione e capacità di competere a livello mondiale. La vittoria del team cinese nel K4 500 ha rappresentato un test importante per la squadra spagnola, che ha mantenuto una posizione di vantaggio in molte prove. La combinazione di successi di El K4 500 e di Laia Pelachs ha aperto il medagliere spagnolo, un risultato che riflette la forza e la determinazione degli atleti in questa competizione internazionale.