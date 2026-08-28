Toni Bou si appresta al 40º titolo: in Francia potrebbe chiudere la stagione

Toni Bou in pista al TrialGP 2026 a Cahors, in Francia, in cerca del 40º titolo

Il campione del TrialGP 2026, Toni Bou, si appresta a disputare la quinta prova del campionato in programma a Cahors, in Francia, con l’obiettivo di chiudere la stagione con il 40º titolo mondiale. Il pilota della Montesa Cota 4RT, noto come il “GOAT” del Trial, ha già conquistato 320 punti grazie a un inizio di stagione senza precedenti, con vittorie in Japón, Andorra, Italia e Gran Bretagna. La prova di Cahors potrebbe rappresentare l’ultimo tassello per completare il suo pleno di vittorie, un traguardo che lo avvicinerebbe al record di titoli. La competizione si terrà domenica, con un formato ridotto rispetto alle altre gare, ma comunque cruciale per il campione.

Un’altra occasione per il 40º titolo

Il successo a Cahors potrebbe permettere a Toni Bou di chiudere la stagione con il 40º titolo mondiale, un traguardo che lo collocherebbe tra i più grandi della storia del Trial. Il pilota, che ha vinto il titolo mondiale al aire libre proprio in questa location nel 2024, ha espresso grande entusiasmo per la prossima gara. “Cahors è una corsa molto speciale per me, poiché ho vinto il Mondiale lì due anni fa e sempre arrivo con molta voglia”, ha dichiarato. L’obiettivo del campione è mantenere la concentrazione, evitare errori e continuare a accumulare punti per garantire il titolo.

La concorrenza si fa sempre più serrata

Il leader della classifica, Toni Bou, si trova a 90 punti di vantaggio sul secondo classificato, Jaime Busto, mentre il terzo posto è detenuto da Gabriel Marcelli, che si trova a 91 punti di distanza. La gara di Cahors potrebbe essere decisiva per il campionato, soprattutto per il pilota spagnolo, che ha dimostrato di essere in forma eccezionale. La Montesa Cota 4RT, con cui Bou ha vinto 19 gare consecutive, sembra essere la scelta giusta per affrontare la prova francese. Il pilota ha anche sottolineato che il successo in questa location potrebbe portare a un’altra vittoria in Olanda, dove si terrà la prossima prova.

Pubblicità

Il campione del TrialGP 2026, con il suo stile di guida e la sua capacità di rimanere concentrato, sembra essere in grado di conquistare il 40º titolo. La gara di Cahors rappresenta un’altra opportunità per il pilota, che ha dimostrato di essere in forma eccezionale e di poter vincere in qualsiasi location. La sua esperienza e la sua preparazione lo pongono in una posizione privilegiata per raggiungere il traguardo che ha sempre ambito. La prossima prova sarà un test importante per il campione, che cercherà di chiudere la stagione con un altro successo.

Il TrialGP 2026 si avvia verso la sua fase finale, con Toni Bou che si appresta a disputare una delle gare più importanti della stagione. Il pilota, con il suo record di vittorie e il suo spirito combattivo, sembra essere in grado di raggiungere il 40º titolo. La gara di Cahors potrebbe rappresentare l’ultimo tassello per completare il suo pleno di vittorie, un traguardo che lo collocherebbe tra i più grandi della storia del Trial. La sua determinazione e la sua capacità di rimanere concentrato lo pongono in una posizione privilegiata per raggiungere il traguardo che ha sempre ambito.