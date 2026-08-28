Qualificazioni Mondiali 2027: Italia in trasferta a Tuzla contro Bosnia-Erzegovina

Squadre di basket in campo durante una partita di qualificazioni mondiali, con spettatori e giocatori in azione

L’Italia si appresta a disputare una partita cruciale nel cammino verso i Mondiali 2027, in trasferta a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) contro la squadra balcanica. La gara, in programma alle ore 20:00 al SKPC “Medjan”, è il primo impegno della seconda fase delle qualificazioni e rappresenta un test importante per gli azzurri. La squadra, allenata dal CT Luca Banchi, si è radunata a Folgaria (Trento) a inizio luglio e ha svolto un test amichevole contro l’Estonia, vinto per 83-61 nella Trentino Cup. L’obiettivo è chiaramente la qualificazione al Mondiale, con un calendario che si fa sempre più intenso.

Un’altra sfida da non sottovalutare

La Bosnia-Erzegovina, con il fattore campo a loro favore, cercherà di mettere in difficoltà l’Italia, cercando di sfruttare la sua conoscenza del terreno e la sua capacità di reagire in momenti di pressione. La squadra balcanica ha già incrociato l’Italia in EuroBasket circa un anno fa, venendo sconfitta 79-96 grazie a un’ottima prestazione di Simone Fontecchio, che segnò 39 punti. Ora, con il portacolori in NBA e il capitano Nicolò Melli, l’Italia può contare su una squadra in forma e con la mentalità giusta per vincere.

La partita vedrà impegnati due giocatori della NBA: Jusuf Nurkic, centro del Utah Jazz, e Luka Garza, passaportato che gioca per i Boston Celtics. Entrambi sono attesi come elementi chiave per la Bosnia-Erzegovina, che cercherà di sfruttare la loro esperienza internazionale per mettere in difficoltà l’Italia. Il Commissario Tecnico Luca Banchi, però, ha a disposizione un gruppo di giocatori in forma, tra cui il playmaker talentuoso Matteo Spagnolo e il capitano Nicolò Melli, che potrebbero fare la differenza.

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Un gruppo in crescita e una sfida da non sbagliare

La squadra azzurra, composta da giocatori di alto livello, si appresta a affrontare una sfida da non sottovalutare. Il CT Luca Banchi ha messo a disposizione un gruppo di giocatori in crescita, con Simone Fontecchio, Nicolò Melli e Matteo Spagnolo come pilastri del team. La Bosnia-Erzegovina, con il fattore campo a loro favore, cercherà di sfruttare la sua conoscenza del terreno e la sua capacità di reagire in momenti di pressione.

La diretta sarà visibile su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su SkyGO, Now TV e DAZN. Gli spettatori potranno seguire in tempo reale la sfida che potrebbe definire il cammino degli azzurri verso i Mondiali 2027. La squadra, con un’esperienza recente in campo e un gruppo di giocatori in crescita, ha tutte le carte in mano per vincere e proseguire nel percorso qualificatorio. La partita di Tuzla rappresenta un test cruciale per l’Italia nel cammino verso i Mondiali 2027. La squadra, con giocatori di alto livello come Simone Fontecchio e Nicolò Melli, dovrà affrontare una squadra avversaria in forma e con il fattore campo a loro favore.