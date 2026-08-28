Andrea Guerrieri, il sogno Slam realizzato in due set

Andrea Guerrieri vince in due set contro Dougaz, qualificandosi agli US Open 2026

Un sogno che si realizza in due set

Andrea Guerrieri, 27enne di Correggio, ha scritto una pagina di storia del tennis italiano qualificandosi agli US Open 2026. Dopo un’impresa straordinaria in due set, il tennista ha superato il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 6-2 6-4, conquistando il suo primo tabellone Slam della carriera. Partito ad inizio anno al numero 512 del mondo, Guerrieri ha raggiunto il 186° posto, con la possibilità di migliorare ulteriormente il proprio best ranking.

Una prestazione eccezionale in campo

Il match si è subito messo bene per Guerrieri, che ha strappato il servizio al tunisino in apertura. Il tennista di Correggio ha conservato agevolmente i propri turni di servizio e nel settimo game ha trovato un ulteriore break di vantaggio. Dopo aver chiuso il primo set in suo favore per 6-2, Guerrieri ha affrontato due palle break nel secondo set, ma le ha salvate entrambe. Dougaz ha poi cancellato ben quattro palle break nel settimo game, ma alla fine il break per l’azzurro è arrivato comunque nel nono gioco. Una prova di resistenza e concentrazione

Nel match decisivo, Guerrieri ha dimostrato una grande capacità di rimontare e mantenere la calma. Dopo aver salvato due palle break nel secondo set, il tennista ha trovato il momento giusto per chiudere il match al primo match point. La vittoria ha portato Guerrieri al tabellone principale degli US Open, un traguardo che rappresenta l’apice di una carriera in crescita.

Un percorso incredibile per un atleta emergente

La strada di Guerrieri è stata lunga e fatta di sacrifici. Dopo aver iniziato l’anno al numero 512 del mondo, il tennista ha dimostrato una crescita costante, arrivando al 186° posto. La vittoria contro Dougaz non è solo un risultato sportivo, ma un simbolo di determinazione e lavoro. La sua prestazione ha visto la salvaguardia di tutte le cinque palle break concesse all’avversario, un dato che conferma la sua capacità di rimanere concentrato anche nei momenti più difficili.

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