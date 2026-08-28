Real Sociedad e Celta affrontano un percorso complesso in Europa League

Due squadre spagnole si preparano a una fase di gruppo in Europa League con sfide contro club di alto livello

La UEFA Europa League 2026-27 ha visto il sorteggio della fase di gruppo, con Real Sociedad e Celta de Vigo che hanno ottenuto un percorso non semplice. Entrambi i club spagnoli, che partecipano alla competizione per la prima volta in questa stagione, dovranno affrontare squadre di alto livello in casa e in trasferta. La fase di gruppo inizierà il 16 e 17 settembre, coincidendo con la sesta giornata del campionato spagnolo, LaLiga EA Sports.

Un percorso difficile per entrambi i club

Real Sociedad, guidata da Pellegrino Matarazzo, ha estratto il bombo 1 e si trova a dover affrontare squadre come Olympique de Lyon, Juventus e Viktoria Plzen. Il club donostiarra, tornato in Europa League dopo la vittoria della Coppa del Rey 2025-26, dovrà affrontare otto squadre, con quattro partite in casa e quattro in trasferta. Il cammino è stato definito “tortuoso” per i vascosi, che dovranno dimostrare di essere pronti per un’altra avventura continentale.

Il Celta si prepara a un cammino simile

Celta de Vigo, allenato da Claudio Giráldez, ha estratto il bombo 3 e si trova a dover affrontare squadre come Juventus, Olympique de Marsella e Celtic Glasgow. Il club gallego, che ha raggiunto i quarti di finale nella scorsa edizione, dovrà affrontare otto squadre, con quattro partite in casa e quattro in trasferta. I due club spagnoli condividono fino a quattro dei loro otto avversari, creando un percorso che potrebbe portare a confronti diretti e a sfide intense.

Pubblicità

Entrambi i club hanno un obiettivo comune: raggiungere la fase a gironi e proseguire nel torneo. La fase di gruppo, che si svolgerà tra il 16 e il 17 settembre, sarà un test importante per entrambi, con la possibilità di affrontare squadre di alto livello in casa e in trasferta. La sfida sarà dura, ma entrambi i club hanno le qualità per competere a livello continentale.

Il sorteggio ha creato un percorso non semplice per Real Sociedad e Celta, ma entrambi i club hanno la possibilità di raggiungere i quarti di finale e proseguire nel torneo. La fase di gruppo sarà un momento cruciale per entrambi, con la possibilità di affrontare squadre di alto livello in casa e in trasferta. La competizione continuerà a essere un’occasione importante per entrambi i club, che dovranno dimostrare di essere pronti per un’altra avventura continentale. Entrambi i club dovranno affrontare un cammino impegnativo, con squadre di alto livello in casa e in trasferta. La fase di gruppo sarà un test per la loro preparazione e la loro capacità di competere a livello europeo. La sfida sarà dura, ma entrambi i club hanno le qualità per raggiungere i quarti di finale e proseguire nel torneo.