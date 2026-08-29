Andrei Ratiu si è espresso a favore del trasferimento al Fulham

Andrei Ratiu, laterale del Rayo Vallecano, si prepara al trasferimento al Fulham

Andrei Ratiu, laterale destro del Rayo Vallecano, ha dato il suo ‘sì’ al trasferimento al Fulham, club inglese che lo cerca per rinforzare la difesa in Premier League. L’annuncio, reso pubblico da Matteo Moretto, specialista del mercato di MARCA, conferma che il giocatore è aperto a un cambiamento di contesto e ha espresso la sua volontà di proseguire la carriera in Inghilterra. Le trattative tra il club londinese e il Rayo Vallecano sono in avanzata fase e si avvicinano a un accordo definitivo.

Un passo verso la Premier League

Ratiu, che ha espresso la sua disponibilità a unirsi al Fulham, è pronto a vivere una nuova fase della sua carriera. Il club inglese, che ha già iniziato a muoversi per portarlo a Londra, ha già iniziato i contatti con il Rayo Vallecano, squadra che lo ha visto crescere e svilupparsi negli ultimi anni. Il giocatore ha mostrato interesse per il prossimo passo in Premier League, dove spera di trovare nuove opportunità. Ratiu, che ha già celebrato un gol importante per il club spagnolo, ha espresso la sua volontà di proseguire la carriera in Inghilterra.

Le trattative avanzano

Secondo le informazioni di Matteo Moretto, le trattative tra il Fulham e il Rayo Vallecano sono in fase avanzata e si avvicinano a un accordo definitivo. Il giocatore, che ha espresso la sua volontà di proseguire la carriera in Inghilterra, ha già dato il suo ‘sì’ al trasferimento, anche se l’approvazione formale da parte dei due club è ancora in corso. Il club londinese, che ha già iniziato a muoversi per portarlo a Londra, ha già iniziato i contatti con il Rayo Vallecano. Il trasferimento di Ratiu al Fulham rappresenta un passo importante per il giocatore, che ha espresso la sua volontà di proseguire la carriera in Premier League. Il club inglese, che ha già iniziato a muoversi per portarlo a Londra, ha già iniziato i contatti con il Rayo Vallecano, squadra che lo ha visto crescere e svilupparsi negli ultimi anni. Ratiu, che ha già celebrato un gol importante per il club spagnolo, ha mostrato interesse per il prossimo passo in Inghilterra, dove spera di trovare nuove opportunità.

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Ratiu ha dato il suo ‘sì’ al trasferimento al Fulham.

Le trattative tra i due club sono in fase avanzata.

Il giocatore è pronto a vivere una nuova fase della sua carriera.

Il trasferimento di Ratiu al Fulham rappresenta un passo importante per il giocatore, che ha espresso la sua volontà di proseguire la carriera in Premier League. Il club inglese, che ha già iniziato a muoversi per portarlo a Londra, ha già iniziato i contatti con il Rayo Vallecano. Ratiu, che ha già celebrato un gol importante per il club spagnolo, ha mostrato interesse per il prossimo passo in Inghilterra, dove spera di trovare nuove opportunità.