Bugatti presenta il Destrier, un’opera unica ispirata alla bellezza e alla tradizione

Un’auto di lusso con design elegante e dettagli artigianali, ispirata a una scultura medievale

Un’opera unica ispirata alla bellezza e alla tradizione

Bugatti ha presentato il Destrier, un’opera unica che nasce da una reinterpretazione del Bolide, il supercar estremo della casa francese. Il Destrier, con un motore W16 da 1.600 CV, non si limita a riprodurre le caratteristiche tecniche del Bolide, ma si concentra su una forma elegante e artigianale, ispirata alla tradizione medievale. L’auto, alta appena un metro, è un’interpretazione moderna di una scultura che evoca la potenza e la nobiltà dei cavalli di razza.

Il Destrier è un’opera unica, parte del programma Solitaire di Bugatti.

Il Destrier è stato creato nel framework del Programme Solitaire, un’area dedicata a realizzare automobili uniche per clienti speciali. L’auto, prodotta in un’unica copia, è un simbolo della capacità di Bugatti di unire tecnologia, design e tradizione in un’unica forma. La sua carroceria, che ricorda le forme umane, è il risultato di un’interpretazione moderna di una scultura medievale.

Design e dettagli ispirati alla scultura

Il Destrier si distingue per le sue linee pulite e la sua carroceria che ricorda le forme umane, con una silhouette che si restringe dietro le porte e si allarga sulle ruote posteriori, simile a una figura umana. La scelta di non utilizzare aleroni estremi e di privilegiare la semplicità estetica ha reso l’auto un’opera d’arte. Al posto delle soluzioni aerodinamiche aggressive del Bolide, il Destrier si ispira a una scultura, con dettagli che evocano le armadure artigianali dei cavalieri medievali.

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La carroceria del Destrier è un’interpretazione moderna di una scultura medievale.

La carroceria del Destrier è progettata per ricordare la postura di un cavallo potente, con una silhouette che si restringe dietro le porte e si allarga sulle ruote posteriori. Questo design, che evoca la figura umana, è il risultato di un’interpretazione moderna di una scultura medievale. L’auto, alta appena un metro, è un’opera d’arte che unisce eleganza e tecnologia in un’unica forma.

Il Destrier non si basa sulla velocità o sull’aggressività, ma sulla bellezza e sull’unicità. L’auto, presentata durante l’evento Monterey Car Week, è un simbolo della capacità di Bugatti di creare opere che sfidano le convenzioni del design automobilistico. Con un motore W16 da 1.600 CV, il Destrier non si limita a riprodurre le caratteristiche tecniche del Bolide, ma si concentra su una forma elegante e artigianale, ispirata alla tradizione medievale.

Il Destrier è un’opera unica, un simbolo della capacità di Bugatti di creare automobili che non solo si muovono, ma si esprimono. Con un design ispirato alla scultura e un interno che ricorda un atelier di sarto, l’auto rappresenta l’unicità e la raffinatezza che contraddistinguono la casa francese. Il Destrier è un’opera unica, un simbolo della capacità di Bugatti di creare automobili che non solo si muovono, ma si esprimono.

Il Destrier è un’opera unica, un simbolo della capacità di Bugatti di creare automobili che non solo si muovono, ma si esprimono. Con un design ispirato alla scultura e un interno che ricorda un atelier di sarto, l’auto rappresenta l’unicità e la raffinatezza che contraddistinguono la casa francese. Il Destrier è un’opera unica, un simbolo della capacità di Bugatti di creare automobili che non solo si muovono, ma si esprimono.

Il Destrier è un’opera unica, un simbolo della capacità di Bugatti di creare automobili che non solo si muovono, ma si esprimono. Con un design ispirato alla scultura e un interno che ricorda un atelier di sarto, l’auto rappresenta l’unicità e la raffinatezza che contraddistinguono la casa francese. Il Destrier è un’opera unica, un simbolo della capacità di Bugatti di creare automobili che non solo si muovono, ma si esprimono.