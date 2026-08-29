US Open 2026, i match dei qualificati: Guerrieri affronta de Minaur, Cinà sfida Michelsen

Qualificati italiani al primo turno degli US Open 2026, match tra Guerrieri e de Minaur, Cinà contro Michelsen

Il tabellone principale degli US Open 2026 ha visto l’arrivo dei qualificati italiani, con sei giocatori azzurri che hanno superato le fasi preliminari. Tra i nomi più attesi, Andrea Guerrieri, 27 anni, affronterà in primo turno l’australiano Alex de Minaur, numero 6 del seeding. Il match, sorteggiato nel tabellone maschile, rappresenta un test importante per il giovane azzurro, che cerca di fare il suo esordio in un torneo del Grande Slam. Altri due italiani, Federico Cinà e Luciano Darderi, hanno ottenuto affronti contro giocatori di alto livello: Cinà si troverà di fronte al campione statunitense Alex Michelsen, mentre Darderi dovrà affrontare il britannico Harry Wendelken. Il tabellone femminile, invece, vede la qualificata Lucrezia Stefanini in campo contro l’ucraina Dayana Yastremska.

Qualificati italiani in campo: sfide di alto livello

Il sorteggio ha messo in campo diversi nomi italiani che hanno superato le qualificazioni. Tra i più interessanti, il caso di Andrea Guerrieri, che si trova a dover affrontare Alex de Minaur, uno dei migliori tennisti australiani. Il match, che si terrà nel primo turno, sarà un test cruciale per il giocatore, che cerca di fare il suo esordio in un torneo del Grande Slam. Altri azzurri, come Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi, hanno affrontato giocatori di alto livello, con Bellucci che dovrà vedersela con Zsombor Piros, mentre Arnaldi si trova a giocare contro Harry Wendelken. Il tabellone femminile, invece, vede la qualificata Lucrezia Stefanini in campo contro Dayana Yastremska, una giocatrice di alto livello.

Il tabellone maschile: sfide e opportunità per i qualificati

Nel tabellone maschile, i qualificati italiani si trovano a dover affrontare giocatori di alto livello, ma anche opportunità per fare un passo avanti. Federico Cinà, ad esempio, si trova a giocare contro Alex Michelsen, uno dei migliori tennisti statunitensi. Il match, sorteggiato nel primo turno, rappresenta un’occasione per il giocatore azzurro, che cerca di fare il suo esordio in un torneo del Grande Slam. Luciano Darderi, invece, dovrà vedersela con Harry Wendelken, un giocatore britannico di alto livello. Il tabellone femminile, invece, vede la qualificata Lucrezia Stefanini in campo contro Dayana Yastremska, una giocatrice di alto livello.

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Altri nomi italiani, come Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, si sono classificati direttamente nel tabellone principale, senza dover affrontare le qualificazioni. Berrettini, numero 1 del seeding, si trova a giocare contro James Duckworth, mentre Musetti, numero 13, affronterà Francisco Comesaña. Il tabellone femminile, invece, vede la presenza di Jasmine Paolini, che si trova a giocare contro Veronika Erjavec. L’arrivo dei qualificati italiani nel tabellone principale rappresenta un’occasione importante per fare il loro esordio in un torneo del Grande Slam.

Il sorteggio ha messo in campo diversi nomi italiani che hanno superato le qualificazioni, con alcuni affronti di alto livello. Andrea Guerrieri, ad esempio, si trova a dover affrontare Alex de Minaur, uno dei migliori tennisti australiani. Il match, sorteggiato nel primo turno, rappresenta un test cruciale per il giocatore, che cerca di fare il suo esordio in un torneo del Grande Slam. Altri azzurri, come Federico Cinà e Luciano Darderi, hanno ottenuto affronti contro giocatori di alto livello, con Cinà che dovrà vedersela con Alex Michelsen e Darderi contro Harry Wendelken. Il tabellone femminile, invece, vede la qualificata Lucrezia Stefanini in campo contro Dayana Yastremska, una giocatrice di alto livello.