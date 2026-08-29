Bagnaia: “Oggi poco feeling, ma domani posso fare meglio. Non mollerò mai”

Francesco Bagnaia dopo la gara a Aragon, parla del feeling e della sua determinazione

Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, ha espresso la sua frustrazione dopo la gara del Gran Premio di Aragon nel MotoGP 2026, ma ha anche rassicurato che non intende mollare. Il due volte campione del mondo ha concluso la prova in undicesima posizione, senza riuscire a dare la sensazione di poter lottare per le posizioni alte della classifica. “Oggi poco feeling, ma domani posso fare meglio. Non mollerò mai”, ha dichiarato il pilota, rafforzando la sua determinazione a migliorare e a non abbandonare la lotta per la vittoria.

Una gara con poco feeling

Il tracciato di Motorland, a Alcaniz in Spagna, ha messo a dura prova il pilota italiano. Bagnaia ha riconosciuto di aver avuto difficoltà a livello di trazione in uscita di curva, un problema che ha costretto il team a lavorare per trovare una soluzione. “Nella Sprint Race, ho faticato molto a livello di trazione in uscita di curva e ci stiamo lavorando”, ha spiegato, sottolineando che la gara è stata lunga e tosta, con poco feeling. Nonostante le difficoltà, il pilota ha espresso la sua soddisfazione per la giornata migliore rispetto al giorno precedente, soprattutto nella FP2 dopo una piccola modifica.

Non mollerò mai, anche se oggi non ho avuto il feeling giusto.

Pubblicità

La vittoria di Marc Marquez e i risultati della classifica

Il successo nella gara su distanza ridotta è andato a Marc Marquez, che ha vinto con un margine di vantaggio di 1.1 su Alex Marquez. Marco Bezzecchi ha conquistato il podio in seconda posizione, a 2.0, mentre Pedro Acosta ha chiuso in quarta posizione a 2.6. Jorge Martin si è piazzato in quinta a 6.2, mentre Fermin Aldeguer ha completato la top10 in sesta posizione a 10.4. Al termine del sabato del Motorland, Bagnaia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport, riconoscendo le difficoltà ma anche la volontà di migliorare.

Il pilota ha anche lanciato un messaggio chiaro: “Domani? Penso che potrebbe andare meglio. Ad ogni modo non sono qua che tiro a campare. Io vengo in pista per andare forte. Non mi interessa ora dove sarò l’anno prossimo. Io voglio pensare al presente anche perché occasioni per fare bene ne ho avute poche negli ultimi anni e cerco di sfruttarle. Mi conoscete, io non mollerò mai”. Queste parole riflettono la sua determinazione e la sua volontà di non mollare, anche di fronte a una gara non perfetta.

Non ho intenzione di mollare, anche se oggi non ho avuto il feeling giusto.

Bagnaia ha anche parlato del suo impegno costante e della sua visione a lungo termine. “Non mi interessa ora dove sarò l’anno prossimo. Io voglio pensare al presente”, ha detto, sottolineando l’importanza di sfruttare le poche occasioni che ha avuto negli ultimi anni. Il pilota ha riconosciuto che la sua performance nella gara di Aragon non è stata al top, ma ha espresso la sua volontà di migliorare e di non mollare. Questo atteggiamento riflette la sua mentalità di combattente e la sua determinazione a raggiungere i suoi obiettivi.