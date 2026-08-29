Pogacar abbandona LaVuelta dopo un grave incidente

Pogacar cade durante una tappa di LaVuelta, abbandona la competizione con ferite e dolore

Tadej Pogacar, ciclista sloveno, ha abbandonato LaVuelta dopo un grave incidente durante la tappa di sabato. L’incidente, avvenuto in una manovra apparentemente routine all’interno del pelotone, ha causato una caduta violenta che ha costretto il campione a interrompere la competizione. Pogacar, uno dei protagonisti della manifestazione, ha subito lesioni serie e ha perso la capacità di proseguire la gara. Il leader della classifica, Enric Mas, è ora il nuovo leader della corsa.

Un incidente che cambia il corso della gara

Pogacar ha perso il controllo della bicicletta dopo aver toccato con la ruota delantera la parte posteriore di un concorrente, noto come “afilador”. Questa manovra, comune in gara, ha causato una caduta improvvisa e violenta. Il ciclista è finito a terra, con sangue visibile e gesti di dolore, mentre era assistito dalle squadre mediche. L’incidente ha suscitato preoccupazione non solo nel team di Pogacar, ma anche nel resto della competizione.

Le conseguenze dell’incidente sono gravi

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Pogacar ha subito un traumatismo cranico e una frattura-luxazione alla clavicolare, lesioni che lo hanno privato della capacità di continuare la gara. Il ciclista ha mostrato sintomi di forte dolore e limitazione funzionale nel braccio sinistro, segni di una lesione di notevole gravità. La priorità ora è comprendere l’estensione delle ferite e valutare eventuali interventi chirurgici.

Un abbandono inaspettato per la carriera

Questo abbandono rappresenta un evento inaspettato per la carriera di Pogacar, che fino adesso aveva mantenuto una regolarità eccezionale. Dopo dieci anni di gare a livello UCI e dopo aver partecipato a nove Grandi Vueltas, il ciclista non aveva mai dovuto abbandonare una corsa per etappe. Questo incidente rompe una statistica quasi perfetta, dimostrando come anche i migliori atleti possano trovarsi in situazioni impreviste. La sua partecipazione al Mondiale, prevista nei prossimi 22 giorni, è in dubbio. L’abbandono di Pogacar ha cambiato radicalmente il quadro della LaVuelta, con un impatto significativo sulle classifiche e sulle dinamiche della competizione. Il momento è drammatico, ma la priorità rimane la salute del ciclista e la sua ripresa.

Un momento di forte impatto per la carriera

Questo evento rappresenta un momento di forte impatto per la carriera del ciclista sloveno, che ha sempre dimostrato una grande resistenza e regolarità. La sua partecipazione a LaVuelta, fino adesso un punto di forza, si conclude con un abbandono inaspettato. La sua storia, però, continuerà a essere segnata da questa prova di forza e di resilienza.

Pogacar ha subito un trauma cranico e una frattura alla clavicolare.

Il ciclista ha perso la capacità di proseguire la gara a causa delle lesioni.

Enric Mas è ora leader della classifica generale.