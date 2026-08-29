Spagna aggiunge due bronzi in piraguidismo al Mondiale di Poznań

Atleti spagnoli in finale di piraguidismo al Mondiale di Poznań, con due bronzi conquistati

La Spagna ha aggiunto due medaglie di bronzo al suo bottino al Campeonato del Mundo di piraguidismo, che si svolge a Poznań, in Polonia. Due atleti, Carlos Arévalo e il quartetto del C4 500, hanno conquistato la medaglia di bronzo in due diverse categorie, dimostrando una prestazione solida e determinata. La competizione, che si svolge in un contesto internazionale di alto livello, ha visto la Spagna ottenere ulteriori successi nella seconda giornata di finales.

Carlos Arévalo vince il bronzo in K1 200

Carlos Arévalo, in una categoria non olimpica, ha ottenuto il bronzo nella finale del K1 200. Dopo una partenza solida, l’atleta spagnolo ha mantenuto la posizione per tutta la gara, superando i concorrenti e conquistando la medaglia di bronzo con un tempo di 34.98 secondi. Al primo posto si è piazzato l’italiano Di Liberto, che ha completato la prova in 34.15 secondi, mentre il serbo Dragosavljevic ha vinto l’argento con 34.72 secondi.

Il quartetto del C4 500 si aggiudica il bronzo

Il quartetto formato da Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán e Diego Domínguez ha ottenuto il bronzo nella finale del C4 500, un’altra categoria non olimpica. La gara ha visto un’evoluzione interessante, con i quattro atleti spagnoli che hanno superato il team B russo, che si è piazzato quarto. La Spagna ha conquistato il bronzo con un tempo di 1:30.97, a soli 28 milésimi di secondo dal podio. Il team russo che ha vinto l’oro ha completato la prova in 1:29.44, mentre l’altro team russo ha ottenuto l’argento.

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La gara del C4 500 ha visto una partenza iniziale di vantaggio per l’equipaggio spagnolo, che ha mantenuto la posizione per tutta la prova. La competizione ha visto un’evoluzione dinamica, con i quattro atleti che hanno dimostrato una grande resistenza e una buona collaborazione. Il bronzo conquistato rappresenta un ulteriore successo per la Spagna in questa edizione del Campeonato del Mundo.

Al di fuori delle due medaglie di bronzo, la Spagna ha visto altri atleti impegnarsi in altre categorie. Ad esempio, Araceli Menduina ha ottenuto la quarta posizione nella KL3 200, a otto centésimi dal bronzo. Inoltre, Carlota Blanca e Higinio Rivero hanno ottenuto l’ottava posizione in KL2 200 e VL2 200, rispettivamente. In altre categorie, come le finales B, Paco Cubelos e Diego Domínguez hanno ottenuto la seconda posizione in K1 1.000 e C1 500, mentre Claudia Couto ha ottenuto la quarta posizione in C1 500 e Carolina García ha vinto la finale C di K1 500. La Spagna ha dimostrato una grande capacità di competere in diverse categorie, ottenendo risultati significativi in un contesto internazionale. I due bronzi conquistati da Carlos Arévalo e dal quartetto del C4 500 rappresentano un ulteriore successo per la nazione, che si conferma tra i protagonisti del Campeonato del Mundo di piraguidismo.

La Spagna ha ottenuto due medaglie di bronzo in due diverse categorie, dimostrando una grande capacità di competere a livello internazionale.

Il quartetto del C4 500 ha superato il team B russo, ottenendo il bronzo a soli 28 milésimi di secondo dal podio.