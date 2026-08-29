Bezzecchi sfida Marquez nel feudo di Aragon, Aprilia in testa alle pre-qualifiche

Bezzecchi e Marquez in scena a Aragon, Aprilia in testa alle pre-qualifiche

Bezzecchi e Marquez in scena a Aragon, Aprilia in testa alle pre-qualifiche

Il GP di Aragon 2026 si apre con un confronto acceso tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez, due piloti che si affrontano su un tracciato che ha visto spesso la bandierina del campione del mondo in carica. La giornata di ieri ha visto l’Aprilia di Bezzecchi registrare un nuovo record sulla pista britannica, con un tempo che ha lasciato senza parole i suoi avversari. Il romagnolo, pur non al meglio della forma, ha dimostrato una condizione invidiabile, mettendo in mostra una capacità di adattamento e di gestione del tracciato che ha lasciato il segno.

Bezzecchi si presenta come uno dei principali candidati per la vittoria in questa tappa, con un’ottima prova nelle pre-qualifiche. Il confronto con Marquez, però, non è solo un’affermazione di forza, ma un’opportunità per dimostrare di poter competere con il pilota spagnolo, noto per la sua abilità su questa pista. La sfida tra i due è diventata un punto di riferimento per gli appassionati, con un’atmosfera carica che anticipa le prossime ore.

La giornata di ieri ha visto un’ottima prova di Bezzecchi

Nelle pre-qualifiche, Bezzecchi ha registrato un tempo che ha superato le aspettative, dimostrando una gestione del tracciato eccezionale. Il pilota dell’Aprilia ha sfruttato al meglio le caratteristiche del circuito, con un’equilibrio tra velocità e controllo che ha lasciato senza parole i suoi avversari. La sua prestazione ha suscitato interesse, soprattutto considerando che il tracciato è uno dei luoghi in cui Marquez ha sempre dimostrato la sua superiorità. La squadra Aprilia ha dimostrato una preparazione eccellente, con un team che ha saputo sfruttare al meglio le condizioni del giorno. La prova di Bezzecchi ha messo in luce la potenzialità della moto, che si presenta come una delle più competitive del momento. La sfida con Marquez, però, non è solo un confronto tra piloti, ma anche tra due squadre che hanno dimostrato di poter competere a livello mondiale.

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Assisteremo alla FP2 a partire dalle 10.10 italiane, che precederà alle 10.50 le qualifiche. La Sprint Race scatterà alle 15.00 italiane, con 11 giri da affrontare. La tensione è alta, con un’atmosfera che sembra preannunciare un confronto intenso tra i migliori piloti del momento. La sfida tra Bezzecchi e Marquez è solo uno degli aspetti più interessanti di questa tappa, ma non è l’unica.

La situazione in top-class è decisamente interessante, con un’alternanza di prestazioni che ha reso il week-end ancora più emozionante. La pista di Aragon, con le sue caratteristiche, ha visto spesso la vittoria di Marquez, ma questa volta potrebbe essere un’altra storia. La competizione è in crescita, con diversi piloti che si stanno distaccando dal gruppo di testa. La sfida tra Bezzecchi e Marquez è diventata un punto di riferimento per gli appassionati, con un’atmosfera carica che anticipa le prossime ore.